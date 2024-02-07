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Лозунг появился в начале 90-х годов

Новосибирцев зовут высказаться о ценности лозунга «…несмотря ни на что» на Петухова

7 февраля 2024, 02:24
Фото: 2gis
Лозунг появился в начале 90-х годов
Мэрия Новосибирска объявила о процедуре общественных слушаний по поводу значимости для оформления города легендарного стенда в Кировском районе

Уведомление о проведении общественного обсуждения по вопросу включения стенда с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы -несмотря ни на что» в муниципальный реестр элементов монументально-декоративного оформления выпустила новосибирская мэрия.

Общественные обсуждения пойдут с 9 по 22 февраля 2024 года.

Предложения, рекомендации, замечания принимаются в форме электронного документа по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, сказано в уведомлении муниципалитета.

«Установленный стенд с лозунгом „Да здравствует то, благодаря чему мы –несмотря ни на что“ на улице Петухова многие годы является достопримечательностью Кировского района и представляет особую значимость для кировчан. Прошу включить в повестку заседания художественного совета вопрос внесения данного стенда в городской реестр элементов монументально-декоративного оформления города Новосибирска для обсуждения с экспертами», — говорится в документе, направленным в мэрию заместителем главы администрации Кировского района Игоря Тимошенко, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Ранее стало известно, что земельный участок, примыкающий к месту размещения стенда с лозунгом, намерена взять в аренду коммерческая структура. Для этого предполагалось изменить его предназначение с зоны озеленения на зону отдыха и оздоровления, предполагает возможность строительства кафе, ресторанов и даже гостиниц.

Инициатива сохранить стенд принадлежит депутату Совета депутатов Новосибирска Светлане Каверзиной.

«Мы вообще хотели сделать его объектом культурного наследия, но он слишком молодой, не прошел по возрасту», — сказала в интервью редакции депутат.
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Стенд с шуточным лозунгом считается одной из достопримечательностей не только района, но всего города. Краевед Александр Матвеев выяснил, что появился лозунг в 1992 году. Ранее на этом же щите было написано «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция, положившая новую эпоху в истории развития человечества!» Но со временем надпись поблекла и облупилась.

Занимавший в ту пору пост главы района Виктор Воронов предложил своему бывшему коллеге, экс- заведующему отделом пропаганды райкома КПСС Александру Станкову, обновить стенд какой-нибудь свежей фразой. По словам Станкова, именно то выражение, что нанесено на стенде сейчас, было очень популярно у работников райкома еще с 70-х годов. Его и решили нанести на щит при помощи наемных художников. Начинающий бизнесмен Станков оплатил их работу из своего кармана.

Авторство фразы «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» приписывают советскому писателю-сатирику Зиновию Паперному. Якобы, этими словами он закончил свой юбилейный вечер в Центральном Доме литераторов в 1969 году.

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