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Published Сегодня, 10:25

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«Сталинскую» высотку признали памятником культуры

В Новосибирске «сталинку» на Дзержинского признали архитектурным памятником

27 января 2024, 10:25
Фото: Культура.РФ
«Сталинскую» высотку признали памятником культуры

В Новосибирске «сталинскую» высотку включили в реестр объектов культуры

Дом на проспекте Дзержинского признан объектом культурного наследия. Соответствующее решение было принято государственной инспекцией по охране объектов наследия Новосибирской области.

Образец «сталинской» архитектуры был построен в 1953 году. Здание расположено на пересечении проекта Дзержинского и улицы Красина.

«Дом имеет особое градостроительное значение он расположен в южной части квартала и закрепляет его угол. Жилой квартал имеет конфигурацию неправильного четырехугольника с тупым, острым и двумя прямыми углами», — говорится в приказе инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
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Сейчас в «сталинке» 108 квартир. Дом построен по техническому проекту архитектора Кравцова. При этом архитектурное оформление сочетает в себе черты советской символики и элементы декора, характерные для Сибири.

Напомним, что в наукограде Кольцово хотят создать музей Владимира Высоцкого.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Память#Отопление#Памятник#Исторические здания#Александр Ляхов
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