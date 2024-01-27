В Новосибирске «сталинку» на Дзержинского признали архитектурным памятником

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Образец «сталинской» архитектуры был построен в 1953 году. Здание расположено на пересечении проекта Дзержинского и улицы Красина.
«Дом имеет особое градостроительное значение он расположен в южной части квартала и закрепляет его угол. Жилой квартал имеет конфигурацию неправильного четырехугольника с тупым, острым и двумя прямыми углами», — говорится в приказе инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
Сейчас в «сталинке» 108 квартир. Дом построен по техническому проекту архитектора Кравцова. При этом архитектурное оформление сочетает в себе черты советской символики и элементы декора, характерные для Сибири.
Напомним, что в наукограде Кольцово хотят создать музей Владимира Высоцкого.