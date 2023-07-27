Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Тема сохранения исторических памятников — одна из самых актуальных для Железнодорожного района Новосибирска, здесь сосредоточена значительная часть городских памятников архитектуры.
Участники дискуссии назвали две основные проблемы — проведение капремонта таких объектов и их сохранение. Существуют сложности с отсутствием прозрачности в процессе включения объектов культурного наследия в очередь на капремонт, поиском подрядчиков, которые должны обладать соответствующей лицензией, сроками проведения работ. Кроме того, уже после проведения ремонта возникают вопросы к его качеству, состоянию придомовых территорий. Горожане вышли с инициативой закрепить норму о том, чтобы любое вмешательство в памятник архитектуры согласовывалось с жильцами.
По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, в случае с объектами культурного наследия, идет речь о применении двух норм. С одной стороны, это проведение капремонта как для обычных жилых домов, с другой — реконструкция в соответствии с федеральным законом N73-ФЗ, а это уже особенное отношение к дому, как к памятнику архитектуры, и нужно использовать эти возможности.
По мнению заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергея Глебова, необходима активная включенность самих жителей домов, являющихся памятниками культурного наследия, в том числе, в оформление паспорта фасада дома. В таком случае будет гораздо легче «очистить» памятник архитектуры от установленных на нем ненужных элементов.
Жители предложили ужесточить ответственность подрядчиков, а также запретить исключение из программы капремонта объектов культурного наследия. Что касается защиты памятников архитектуры от имеющих место случаев вандализма, то здесь, по мнению общественников, также поможет ужесточение наказания, обязательства для управляющих компаний содействовать содержанию таких домов, а также повсеместная установка видеонаблюдения.
Все предложения, выработанные жителями и экспертами на этой и других дискуссионных площадках, которые проводятся в городе при участии движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», будут направлены губернатору Андрею Травникову для формирования дальнейшей программы развития Новосибирска.