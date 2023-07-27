По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, в случае с объектами культурного наследия, идет речь о применении двух норм. С одной стороны, это проведение капремонта как для обычных жилых домов, с другой — реконструкция в соответствии с федеральным законом N73-ФЗ, а это уже особенное отношение к дому, как к памятнику архитектуры, и нужно использовать эти возможности.