atas.info
ГлавноеВсе новости

Памятники

Выбрать дату
2024
Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен
Десятки огромных памятников разбросаны по Заельцовскому кладбищу — там похоронены жертвы цыганских разборок середины и конца 90-х годов.
31 октября, 11:54
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
9 сентября, 22:30
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
16 августа, 10:55
В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска
30 июля, 00:02
Новосибирский губернатор рассказал о планах на территорию Военного городка
7 июня, 06:16
Панферов просит Минобороны остановить суд о судьбе военного городка в Новосибирске
25 апреля, 03:54
«Это преступление»: в Новосибирске прошел пикет за сохранение памятников истории
18 апреля, 08:31
Минобороны отдало 17 военный городок региону: губернатор не спешит забирать
4 марта, 05:08
2023
В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»
22 декабря 2023, 05:42
Новосибирские следователи займутся ветхими памятниками в Военном городке
4 декабря 2023, 06:10
Краевед назвал ТОП-4 самых страшных памятников Новосибирска
Константин Голодяев, который изучает историю Новосибирска, рассказал о необычных памятниках, которые пугают сибиряков.
25 октября 2023, 05:41
В Новосибирске домам-памятникам Военного городка отказали в капремонте
1 октября 2023, 04:21
Мэрия объяснила исчезновение памятников из проектов планировки Новосибирска
13 сентября 2023, 05:52
Ремонт объектов культурного наследия обсудили в Новосибирске
27 июля 2023, 07:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика