Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка

Posted Вчера, 22:30
Published Вчера, 22:30
Modified Вчера, 22:30
Updated Вчера, 22:30
Нахаловка — большой район частной застройки между берегом Оби и улицей Владимировская, который ведет свою историю от конца 19 века. Собственно, в народном названии отражена сущность поселения. Тут, на кабинетских землях, то есть, собственности императорского дома Романовых, самовольно, «нахальным образом», стали селиться самые небогатые железнодорожные рабочие, которые не могли позволить себе жилье в городской черте.
Различают Большую и Малую Нахаловки. Малая ограничена Чернышевским и Владимировским спусками, и он нее сегодня уже мало что осталось, на месте частного сектора вырастают многоэтажки. «Классическое» определение Большой — застройка от бывшего переселенческого пункта (территория современной железнодорожной больницы) до долины 1-й Ельцовки. Более вольная трактовка — территория от Владимировского спуска до 1-й Ельцовки. Наибольший колорит, кстати, можно застать именно на кривых улочках в районе Владимировского спуска.
Власти пытались бороться с самостроем, дома периодически сносили, но построек становилось все больше и больше, начали селиться здесь и маргиналы различных мастей.
«Среди желающих селиться вне городской черты, поблизости станции Обь Сибирской железной дороги, вероятно, много „шпаны“, как выражается в своем рапорте управляющий Томским имением. То есть людей, этика которых расходится с понятиями о совести, законности и культуре»
— из донесения начальника Алтайского округа А.Крупского, 1906 год
Любопытное строение можно увидеть на углу улиц 1-й Лодочной и Затонной. Старинное одноэтажное здание из красного кирпича заметно выделяется среди деревянных построек. Сейчас это жилой дом. Но предположительно, ранее строение служило одной из промежуточных станций водоподъема.
Ближе к реке, в конце улицы Шадринской, сохранилось и здание водоподъемной насосной станции первой линии, похожее на готическую башню. Она находится на частной территории и медленно разрушается. Краеведы пытались добиться признания строения историческим памятником с соответствующим охранным статусом. Но инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, к сожалению, ничего ценного в постройке не увидела.
В новой истории Нахаловки порой появлялись достаточно странные постройки, которые хоть и значительно моложе своих соседей, но выглядят так, словно их возводили первые поселенцы из того, что попалось под руку.
Вообще, местные жители достаточно смекалисты и приспосабливают под свои нужды самые странные предметы. Например, старый грузовик используется в качестве забора.
Значительная же часть Большой Нахаловки — это добротные дома, стоящие на асфальтированных улицах, к ним подведен газ, и живут тут вполне добропорядочные горожане. Но истории об опасностях, которые подстерегали в этом районе чужаков — не выдумка. Обособленное поселение не любило пришлых и вплоть до 80-х годов прошлого века неместному тут запросто могли расквасить нос. Да и сегодня многие жители с удивлением и настороженностью смотрят на людей, которые гуляют по Нахаловке с фотоаппаратами.
«Нахаловка являла собой странную смесь из черт нарождающегося индустриального города и уклада сельской, патриархальной жизни, которую перенесли сюда переселенцы из сел и деревень. Можете мне не верить, но в тридцатые годы на наших улицах еще водили хороводы взрослые девушки и парни. Любимым музыкальным инструментом оставалась балалайка, на которой умели играть многие парни. В выходные и по вечерам молодежь группировалась возле музыкантов, пела песни. В традиции были и народные игры: бить-бежать или лапта. Преувлекательная игра. Начинали ее обычно мы, пацаны, потом к нам присоединялись ребята постарше, а потом и вовсе взрослые. Азарт охватывал настолько, что расходились по домам, когда солнышко закатывалось за горизонт»
— воспоминания Алексея Тростонецкого из книги «Мой Новосибирск»
В 10-е годы прошлого века в районе улицы, которая сейчас носит название Ногина, начал формироваться, как бы сегодня сказали, «промышленный кластер». Первыми появились склады «Нефтяного товарищества братьев Нобель». Главную роль в развитии крупнейшей нефтяной компании дореволюционной России играли старшие братья того самого Альфреда Нобеля, что изобрел динамит, разбогател и учредил Нобелевскую премию. Альфред так же был акционером, но непосредственно делами по добыче нефти и производству керосина не занимался.
В 1912 году участок рядом со складами Нобелей приобретают представители известной уральской семьи предпринимателей Злоказовых. Они развивают производство алкоголя по всей Сибири и намерены строить здесь новый спиртзавод.
«Но с Ново-Николаевском им не повезло. Свой завод они построили в 1914 году. Но случилась война, а вместе с ней сухой закон. Огромный завод, с огромными мощностями. И всё, ничего нельзя. То есть на самом деле, можно было спирт производить и сдавать га государственные винные склады, а дальше бы они его куда-то на технические нужды отправляли. Но завод был закрыт», — рассказывает краевед Наталья Липатникова.
После революции производство алкоголя здесь возобновили, и завод работал по своему первоначальному профилю вплоть до 1970 года, когда был вновь закрыт, а производством занялся ВИНАП на современном оборудовании в Кировском районе.
Вдоль улицы Ногина и на второй линии расположены несколько зданий, имевших непосредственное отношение к заводу. На первом фото здание бывшего заводоуправления. Остальные строения были предназначены для проживания сотрудников. Сейчас в них так же живут люди.
Рядом расположен, пожалуй, один из самых необычных домов Новосибирска. Бревенчатая двухэтажка, построенная в 1913 году, оснащена двумя выносными железными коробами-подъездами. Внутри них расположены лестницы, по которым люди поднимаются в квартиры. Двери в жилища, по сути, прорублены в стене, которая является внешней.
Позже в округе появляется завод по производству растительного масла. Сейчас о нем напоминает только соответствующее название остановки общественного транспорта на улице Владимировской. А красивое деревянное двухэтажное здание с элементами модерна (видите, какое у него крыльцо?), которое, предположительно, относилось к заводу, уже пустили под нож.
Безусловно, найдется немало людей, который скажут — да что в этих развалюхах хорошего, скорее все снести и застроить современными высотками. Некоторые ведь видят эстетику даже в безликих 25-этажках с 10 студиями на каждом этаже. Но Новосибирск молод, и принципе не богат историческими зданиями. А Нахаловка — это одно из мест, где жили первые ново-николаевцы. И уж какие-то фрагменты улицы Ногина точно нужно бы сохранить.