Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка

Значительная же часть Большой Нахаловки — это добротные дома, стоящие на асфальтированных улицах, к ним подведен газ, и живут тут вполне добропорядочные горожане. Но истории об опасностях, которые подстерегали в этом районе чужаков — не выдумка. Обособленное поселение не любило пришлых и вплоть до 80-х годов прошлого века неместному тут запросто могли расквасить нос. Да и сегодня многие жители с удивлением и настороженностью смотрят на людей, которые гуляют по Нахаловке с фотоаппаратами.