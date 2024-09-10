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Posted Вчера, 22:30

Published Вчера, 22:30

Modified Вчера, 22:30

Updated Вчера, 22:30

Первые дома в Нахаловке строили из того, что могли достать

Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка

9 сентября 2024, 22:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Первые дома в Нахаловке строили из того, что могли достать

Как сейчас выглядит легендарный район Нахаловка в Новосибирске

Так называемая Нахаловка остается одним из самых загадочных районов для многих жителей Новосибирска, окруженном мифами и легендами. Корреспондент Atas.Info прогулялся по узким столетним улочкам и проникся духом старины, от которого скоро может ничего не остаться.

Нахаловка — большой район частной застройки между берегом Оби и улицей Владимировская, который ведет свою историю от конца 19 века. Собственно, в народном названии отражена сущность поселения. Тут, на кабинетских землях, то есть, собственности императорского дома Романовых, самовольно, «нахальным образом», стали селиться самые небогатые железнодорожные рабочие, которые не могли позволить себе жилье в городской черте.

Никакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотичноНикакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотично
Никакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотичноНикакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотично
Никакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотичноНикакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотично
Никакого плана застройки, естественно, не существовало, дома возникали достаточно хаотично
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Различают Большую и Малую Нахаловки. Малая ограничена Чернышевским и Владимировским спусками, и он нее сегодня уже мало что осталось, на месте частного сектора вырастают многоэтажки. «Классическое» определение Большой — застройка от бывшего переселенческого пункта (территория современной железнодорожной больницы) до долины 1-й Ельцовки. Более вольная трактовка — территория от Владимировского спуска до 1-й Ельцовки. Наибольший колорит, кстати, можно застать именно на кривых улочках в районе Владимировского спуска.

О том, что первые поселенцы Нахаловки работали на железной дороге, напоминает сарай из шпал и другие артефакты, имеющие прямое отношение к железнодорожному ведомствуО том, что первые поселенцы Нахаловки работали на железной дороге, напоминает сарай из шпал и другие артефакты, имеющие прямое отношение к железнодорожному ведомству
О том, что первые поселенцы Нахаловки работали на железной дороге, напоминает сарай из шпал и другие артефакты, имеющие прямое отношение к железнодорожному ведомству
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Власти пытались бороться с самостроем, дома периодически сносили, но построек становилось все больше и больше, начали селиться здесь и маргиналы различных мастей.

«Среди желающих селиться вне городской черты, поблизости станции Обь Сибирской железной дороги, вероятно, много „шпаны“, как выражается в своем рапорте управляющий Томским имением. То есть людей, этика которых расходится с понятиями о совести, законности и культуре»

 — из донесения начальника Алтайского округа А.Крупского, 1906 год

Здесь сохранилось много домов постройки начала 20 века, причем по ним хорошо прослеживается финансовое состояние первого владельцаЗдесь сохранилось много домов постройки начала 20 века, причем по ним хорошо прослеживается финансовое состояние первого владельца
Здесь сохранилось много домов постройки начала 20 века, причем по ним хорошо прослеживается финансовое состояние первого владельца
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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Любопытное строение можно увидеть на углу улиц 1-й Лодочной и Затонной. Старинное одноэтажное здание из красного кирпича заметно выделяется среди деревянных построек. Сейчас это жилой дом. Но предположительно, ранее строение служило одной из промежуточных станций водоподъема.

Ближе к реке, в конце улицы Шадринской, сохранилось и здание водоподъемной насосной станции первой линии, похожее на готическую башню. Она находится на частной территории и медленно разрушается. Краеведы пытались добиться признания строения историческим памятником с соответствующим охранным статусом. Но инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, к сожалению, ничего ценного в постройке не увидела.

Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих «младших коллег по цеху», башня имеет статус памятника.Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих «младших коллег по цеху», башня имеет статус памятника.
Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.
Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.
Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих "младших коллег по цеху", башня имеет статус памятника.
Цепь станций водоподъема заканчивалась водонапорной башней в районе железнодорожного вокзала. Отсюда вода по трубам распределялась потребителям. В отличие от своих «младших коллег по цеху», башня имеет статус памятника.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В новой истории Нахаловки порой появлялись достаточно странные постройки, которые хоть и значительно моложе своих соседей, но выглядят так, словно их возводили первые поселенцы из того, что попалось под руку.

Вообще, местные жители достаточно смекалисты и приспосабливают под свои нужды самые странные предметы. Например, старый грузовик используется в качестве забора.

Остается только гадать, какие фантазии двигали строителем этого домаОстается только гадать, какие фантазии двигали строителем этого дома
Остается только гадать, какие фантазии двигали строителем этого дома
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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Значительная же часть Большой Нахаловки — это добротные дома, стоящие на асфальтированных улицах, к ним подведен газ, и живут тут вполне добропорядочные горожане. Но истории об опасностях, которые подстерегали в этом районе чужаков — не выдумка. Обособленное поселение не любило пришлых и вплоть до 80-х годов прошлого века неместному тут запросто могли расквасить нос. Да и сегодня многие жители с удивлением и настороженностью смотрят на людей, которые гуляют по Нахаловке с фотоаппаратами.

Большинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажкиБольшинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажки
Большинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажкиБольшинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажки
Большинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажкиБольшинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажки
Большинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажкиБольшинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажки
Большинство жителей Нахаловки ни за что не хотят переезжать отсюда в новые многоэтажки
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Нахаловка являла собой странную смесь из черт нарождающегося индустриального города и уклада сельской, патриархальной жизни, которую перенесли сюда переселенцы из сел и деревень. Можете мне не верить, но в тридцатые годы на наших улицах еще водили хороводы взрослые девушки и парни. Любимым музыкальным инструментом оставалась балалайка, на которой умели играть многие парни. В выходные и по вечерам молодежь группировалась возле музыкантов, пела песни. В традиции были и народные игры: бить-бежать или лапта. Преувлекательная игра. Начинали ее обычно мы, пацаны, потом к нам присоединялись ребята постарше, а потом и вовсе взрослые. Азарт охватывал настолько, что расходились по домам, когда солнышко закатывалось за горизонт»

 — воспоминания Алексея Тростонецкого из книги «Мой Новосибирск»

Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисеНесмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисеНесмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисеНесмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисеНесмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисеНесмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Несмотря на наступление современности, местами Нахаловка выглядит, как самая настоящая деревня и трудно поверить, что в километре бурлить жизнь в мегаполисе
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В 10-е годы прошлого века в районе улицы, которая сейчас носит название Ногина, начал формироваться, как бы сегодня сказали, «промышленный кластер». Первыми появились склады «Нефтяного товарищества братьев Нобель». Главную роль в развитии крупнейшей нефтяной компании дореволюционной России играли старшие братья того самого Альфреда Нобеля, что изобрел динамит, разбогател и учредил Нобелевскую премию. Альфред так же был акционером, но непосредственно делами по добыче нефти и производству керосина не занимался.

Улица раньше называлась Нобелевской, позже ее переименовали в честь революционера. От самих складов братьев Нобель сегодня практически ничего не осталось.Улица раньше называлась Нобелевской, позже ее переименовали в честь революционера. От самих складов братьев Нобель сегодня практически ничего не осталось.
Улица раньше называлась Нобелевской, позже ее переименовали в честь революционера. От самих складов братьев Нобель сегодня практически ничего не осталось.Улица раньше называлась Нобелевской, позже ее переименовали в честь революционера. От самих складов братьев Нобель сегодня практически ничего не осталось.
Улица раньше называлась Нобелевской, позже ее переименовали в честь революционера. От самих складов братьев Нобель сегодня практически ничего не осталось.
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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В 1912 году участок рядом со складами Нобелей приобретают представители известной уральской семьи предпринимателей Злоказовых. Они развивают производство алкоголя по всей Сибири и намерены строить здесь новый спиртзавод.

«Но с Ново-Николаевском им не повезло. Свой завод они построили в 1914 году. Но случилась война, а вместе с ней сухой закон. Огромный завод, с огромными мощностями. И всё, ничего нельзя. То есть на самом деле, можно было спирт производить и сдавать га государственные винные склады, а дальше бы они его куда-то на технические нужды отправляли. Но завод был закрыт», — рассказывает краевед Наталья Липатникова.

После революции производство алкоголя здесь возобновили, и завод работал по своему первоначальному профилю вплоть до 1970 года, когда был вновь закрыт, а производством занялся ВИНАП на современном оборудовании в Кировском районе.

Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производстваСейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производстваСейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производстваСейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производстваСейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производстваСейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Сейчас в надстроенном заводском здании располагается сауна, гостиница и мелкие производства
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вдоль улицы Ногина и на второй линии расположены несколько зданий, имевших непосредственное отношение к заводу. На первом фото здание бывшего заводоуправления. Остальные строения были предназначены для проживания сотрудников. Сейчас в них так же живут люди.

Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.
Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.
Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.
Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.
Все эти здания, важные и интересные с исторической точки зрения, обречены. Согласно планам развития муниципалитета, они должны быть снесены до 2035 года.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Рядом расположен, пожалуй, один из самых необычных домов Новосибирска. Бревенчатая двухэтажка, построенная в 1913 году, оснащена двумя выносными железными коробами-подъездами. Внутри них расположены лестницы, по которым люди поднимаются в квартиры. Двери в жилища, по сути, прорублены в стене, которая является внешней.

Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.
Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.
Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.
Когда и почему тут появились эти необычные подъезды, никто не знает. По одной из версий, раньше короба были деревянными, но их снес катившийся с горки грузовик. Вот жители и решили сделать новые подъезды более прочными.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Позже в округе появляется завод по производству растительного масла. Сейчас о нем напоминает только соответствующее название остановки общественного транспорта на улице Владимировской. А красивое деревянное двухэтажное здание с элементами модерна (видите, какое у него крыльцо?), которое, предположительно, относилось к заводу, уже пустили под нож.

Безусловно, найдется немало людей, который скажут — да что в этих развалюхах хорошего, скорее все снести и застроить современными высотками. Некоторые ведь видят эстетику даже в безликих 25-этажках с 10 студиями на каждом этаже. Но Новосибирск молод, и принципе не богат историческими зданиями. А Нахаловка — это одно из мест, где жили первые ново-николаевцы. И уж какие-то фрагменты улицы Ногина точно нужно бы сохранить.

Нахаловка — это неотъемлемая часть истории городаНахаловка — это неотъемлемая часть истории города
Нахаловка — это неотъемлемая часть истории городаНахаловка — это неотъемлемая часть истории города
Нахаловка — это неотъемлемая часть истории городаНахаловка — это неотъемлемая часть истории города
Нахаловка — это неотъемлемая часть истории городаНахаловка — это неотъемлемая часть истории города
Нахаловка — это неотъемлемая часть истории города
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Завод#История#Частный сектор#Памятники#Нахаловка
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