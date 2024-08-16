Дом-памятник на Богдашке в Новосибирске остался без ремонта кровли

В итоге регоператор предложил два варианта развития событий. Либо пытаться продолжать поиски лицензированной организации, которая все-таки возьмется за ремонт нестандартной кровли. Либо внести изменения в охранную документацию, где заменить понятие фальцевой кровли на обычную железную крышу. В этом случае ее ремонт можно будет быстро провести по стандартной методике, но, конечно, тогда оригинальная конструкция крыши будет утеряна.