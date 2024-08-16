Дом-памятник на Богдашке в Новосибирске остался без ремонта кровли

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Скандальная история с отсутствием капремонта в «сталинке» на Богдана Хмельницкого, 38, которая признана объектом культурного наследия регионального значения, далека от завершения. В текущем году Фонд модернизации ЖКХ — региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов, провел 16 конкурсов на ремонт крыши задания, но все они провалились. На участие в тендерах не заявилась ни одна компания.
Проблема в оригинальной конструкции кровли. При ее монтаже использован так называемое фальцевое соединение металлических листов, то есть, когда фрагменты покрытия соединены между собой с помощью отгиба кромок.
«Никто не делает в городе фальцевую кровлю. Это очень дорого и при существующих расценках на капремонт можно уйти в убыток. Удалось только один раз найти бригаду, которая готова была за это взяться. Но они только за зарплату, без учета всех остальных расходов, запросили 6 миллионов рублей. Это огромные и нереальные траты», — объясняет старшая по дому Татьяна Чернакова.
Выход из этой ситуации пытались найти в ходе круглого стола, который недавно прошел в стенах регионального Заксобрания с участием представителей депутатского корпуса, представителей фонда капремонта, прокуратуры, государственной жилищной инспекции, МинЖКХ, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) и собственников жилья.
В итоге регоператор предложил два варианта развития событий. Либо пытаться продолжать поиски лицензированной организации, которая все-таки возьмется за ремонт нестандартной кровли. Либо внести изменения в охранную документацию, где заменить понятие фальцевой кровли на обычную железную крышу. В этом случае ее ремонт можно будет быстро провести по стандартной методике, но, конечно, тогда оригинальная конструкция крыши будет утеряна.
Однако реализация обоих вариантов выглядит маловероятной, считает Татьяна Чернакова. Для внесения изменений в документы собственникам необходимо собрать 300 тысяч рублей на подготовку проекта и около 200 тысяч для оплаты его экспертизы в ГИООКН. А значительную часть площадей в здании занимает муниципальная библиотека имени Д. С. Лихачева.
«Мы не сможем провести собрание собственников, которое бы утвердило такие большие дополнительные траты. Одна треть голосов — это библиотека, и она будет против, поскольку подобные расходы попросту не предусмотрены ее бюджетом», — объясняет старшая по дому.
Фонд модернизации ЖКХ взял месяц на подготовку предложений. Между тем, зима не за горами, а кровля находится в плохом состоянии.
«Часть стропильных ног с прогибом имеют аварийное состояние, что угрожает обрушению ограждающих конструкций крови, а так же жизни и здоровью людей… Покрытие имеет аварийное состояние, что угрожает протечками и затоплением квартир верхних этажей», — говорится в техническом заключении, выданном ООО «ПСК Регион проект» еще в 2019 году.
Собственники уже ремонтировали кровлю за свой счет. В этом году на латание самых проблемных участков потрачено 261 тысяча рублей из внутридомового фонда, который формируется за счет взносов жильцов.
Однако, подчёркивает Чернакова, хорошо, что в ходе круглого стола удалось наладить диалог со всеми сторонами этой непростой истории. Ранее жильцам заявляли, что они должны сами заниматься проблемами капитального ремонта здания.
Работы по реконструкции кровли и систем канализации были запланированы еще на 2021-22 годы, но так и не были начаты. В Фонде модернизации ЖКХ жильцам предложили увеличить отчисления на капремонт в 4 раза.
Срывом сроков ремонта дома-памятника заинтересовался Следственный комитет. В итоге было принято компромиссное решение — собрание собственников перенесло срок реконструкции кровли на 2024 год, а ремонт канализационных систем на более позднее время. Но пока нет никакой гарантии, что работы будут выполнены в новых временных рамках.