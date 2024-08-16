Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Небольшой провинциальный город Камень-на-Оби в Алтайском крае находится в 200 километрах от Новосибирска, в условном «основании» Новосибирского водохранилища. Именно здесь река Обь, перегороженная плотиной в Новосибирске, начинает постепенно расширяться, чтобы достичь в поперечнике двух десятков километров. За что, собственно, сибиряки называют водохранилище Обским морем.
Большинство новосибирцев имеют о Камне-на-Оби туманное представление. Между тем, задолго до того, как в районе села Кривощеково высадились инженеры для изысканий в рамках строительства моста, который даст начало поселку Ново-Николаевский, деревня, а позже село Камень (статус города был получен в 1915 году), была известна, как крупный торговый центр Барнаульского уезда Томской губернии.
Артефакты былого купеческого величия расположены на современной улице Ленина, которая идет параллельно берегу Оби. Находятся памятники истории, которые имеют статус объектов культурного наследия, в разном состоянии. Вот, например, дом купца Зорина на Ленина, 78.
На самом деле, это комплекс из трех строений — непосредственно главного жилого здания, кирпичных ворот и бывшего здания типографии.
На Ленина, 49 мы видим огромный дом купца Винокурова. Здание, построенное в стиле неоклассицизма в 1906 году, занимает целый квартал. Винокуров был одним из самых богатых людей Камня, как говорится, мог себе позволить. Здание находится не в лучшем состоянии, часть помещений пустует и заброшена. Полностью масштаб здания можно оценить со двора, пройдя сквозь сводчатую арку.
В доме работают магазины, кафе и краеведческий музей. Несколько его тематических экспозиций рассказывают о дореволюционной истории города, советском периоде, природе Алтайского края, отдельная выставка посвящена основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку.
В 30-годы Кондратюк здесь жил и работал, проектировал хлебохранилища для всего региона. Под его руководством в Камне был возведен самый крупный деревянный элеватор в мире, причем при постройке не был использован ни один гвоздь. Сам Кондратюк называл огромный хлебный склад «Мастодонтом».
Непосредственно за домом Винокурова расположена бывшая 4-этажная пожарная вышка. Она украшена огромной мозаикой времен СССР, и хоть не имеет никакого охранного статуса, но ее смело можно причислить к памятникам советского монументального искусства.
На Ленина можно встретить еще несколько замечательных купеческих особняков, как, например, дом Пудовкина, выстроенный в стиле модерн на Ленина, 66, или особняк Хомутова в стиле эклектики, с белыми каменными наличниками в окнах второго этажа на Ленина, 18. Рядом с ним расположен старейший в городе Богоявленский храм, построенный в 1902 года на средства купца Винокурова (того самого, чей дом занимает целый квартал). С начала 30-х годов и до 2013 года в здании храма работал ликеро-водочный завод. После того, как производство съехало, храм передали РПЦ и в нем до сих пор идут реставрационные работы.
Но вернемся по Ленина обратно. Дом № 27 — замечательный образец архитектурного стиля конструктивизм. Построенный в 1929 года Дом культуры возводили «всем миром». Горожане могли при помощи лотереи оплатить разное количество кирпичей, ктороы использовали на стройке. Сейчас здесь расположен кинотеатр «Звезда», концертный зал на 400 зрителей и городская библиотека.
Достаточно в городе сохранившихся деревянных построек конца 19 — начала 20 века. В разной степени украшенные резьбой домики можно встретить не только на Ленина, но и на примыкающих улицах.
Сайдинг — это настоящий бич Камня-на-Оби. Прокатившаяся по всей стране в 90-е года волна увлечения обшивкой наружных стен такими паннелями, за которыми зачастую попросту скрывали облупившуюся штукатурку, изуродавала улицы многих городов. Затем начался откат назад, в Южно-Сахалинске, например, принята целая муниципальная программа снятия сайдинг-панелей с домов. Но здесь к этому еще не пришли.
Недавно в центре города отремонтировали набережную и облагородили примыкающую к нем площадь. Здесь в годы Великой Отечественной войны была расположена пристань, откуда в Барнаул уходили пароходы с призванными на фронт. Всего из Каменского района было призвано более 12 тысяч человек, половина из них не вернулись.
Любопытно, что в городе нет моста через Обь. Попасть на другой берег можно только при помощи паромов. Работают две линии паромных переправ. Стоимость перевоза машины — 300 рублей, вне зависимости от числа пассажиров.
Сейчас население Камня-на Оби (это название, кстати, Камень получил в 1933 году) составляет немногим более 30 тысяч человек. Застоенный в основном частными домами и типовыми хрущевками, он производит впечателение тихого сонного городка, где время словно остановилось в конце 80-х — начале 90-х годов. Судя по состоянию дорог и тротуаров, большинство их них ремонтировали тогда-же.
Трудно сказать, как сложилась бы судьба богатого и процветающего Камня, не появись Транссибирская магистраль. До нее село расцветало благодаря выгодному положению на реке, которая служила основной транспортной артерией для транспортировки зерна — основного товара. Но с появлением железной дороги роль речного транспорта стала угасать, а Камень, оставшись на периферии грузовых путей, резко утратил темпы развития.
Вряд ли город может служить целью самостоятельно путешествия из Новосибирска. А вот если продлить до него машрут «Обской кругосоветки», то город станет украшением этого путешествия. Единственное, что надо держать в голове — после переправы в Камне-на-Оби дорога по берегу в сторону Караканского бора вплоть до границы с Новосибирской областью находится в не очень хорошем состоянии, а после обильных дождей и вовсе может непроходима для неподготовленного городского автомобиля.