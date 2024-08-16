Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения

На Ленина можно встретить еще несколько замечательных купеческих особняков, как, например, дом Пудовкина, выстроенный в стиле модерн на Ленина, 66, или особняк Хомутова в стиле эклектики, с белыми каменными наличниками в окнах второго этажа на Ленина, 18. Рядом с ним расположен старейший в городе Богоявленский храм, построенный в 1902 года на средства купца Винокурова (того самого, чей дом занимает целый квартал). С начала 30-х годов и до 2013 года в здании храма работал ликеро-водочный завод. После того, как производство съехало, храм передали РПЦ и в нем до сих пор идут реставрационные работы.