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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

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На тихих старинных улочках можно словно перенестись, как минимум, на век назад.

Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения

16 августа 2024, 10:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На тихих старинных улочках можно словно перенестись, как минимум, на век назад.
Бывшее зажиточное алтайское купеческое село старше Новосибирска почти на 150 лет, богато артефактами 19 века, и словно замерло во времена позднего СССР.

Небольшой провинциальный город Камень-на-Оби в Алтайском крае находится в 200 километрах от Новосибирска, в условном «основании» Новосибирского водохранилища. Именно здесь река Обь, перегороженная плотиной в Новосибирске, начинает постепенно расширяться, чтобы достичь в поперечнике двух десятков километров. За что, собственно, сибиряки называют водохранилище Обским морем.

Большинство новосибирцев имеют о Камне-на-Оби туманное представление. Между тем, задолго до того, как в районе села Кривощеково высадились инженеры для изысканий в рамках строительства моста, который даст начало поселку Ново-Николаевский, деревня, а позже село Камень (статус города был получен в 1915 году), была известна, как крупный торговый центр Барнаульского уезда Томской губернии.

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Артефакты былого купеческого величия расположены на современной улице Ленина, которая идет параллельно берегу Оби. Находятся памятники истории, которые имеют статус объектов культурного наследия, в разном состоянии. Вот, например, дом купца Зорина на Ленина, 78.

На самом деле, это комплекс из трех строений — непосредственно главного жилого здания, кирпичных ворот и бывшего здания типографии.

Сейчас здесь расположено отделение Пенсионного фондаСейчас здесь расположено отделение Пенсионного фонда
Сейчас здесь расположено отделение Пенсионного фондаСейчас здесь расположено отделение Пенсионного фонда
Сейчас здесь расположено отделение Пенсионного фондаСейчас здесь расположено отделение Пенсионного фонда
Сейчас здесь расположено отделение Пенсионного фонда
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На Ленина, 49 мы видим огромный дом купца Винокурова. Здание, построенное в стиле неоклассицизма в 1906 году, занимает целый квартал. Винокуров был одним из самых богатых людей Камня, как говорится, мог себе позволить. Здание находится не в лучшем состоянии, часть помещений пустует и заброшена. Полностью масштаб здания можно оценить со двора, пройдя сквозь сводчатую арку.

Это самая крупная дореволюционная постройка в городеЭто самая крупная дореволюционная постройка в городе
Это самая крупная дореволюционная постройка в городеЭто самая крупная дореволюционная постройка в городе
Это самая крупная дореволюционная постройка в городеЭто самая крупная дореволюционная постройка в городе
Это самая крупная дореволюционная постройка в городеЭто самая крупная дореволюционная постройка в городе
Это самая крупная дореволюционная постройка в городе
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В доме работают магазины, кафе и краеведческий музей. Несколько его тематических экспозиций рассказывают о дореволюционной истории города, советском периоде, природе Алтайского края, отдельная выставка посвящена основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку.

Дом на Ленина, 80, где жил Юрий КондратюкДом на Ленина, 80, где жил Юрий Кондратюк
Дом на Ленина, 80, где жил Юрий Кондратюк
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В 30-годы Кондратюк здесь жил и работал, проектировал хлебохранилища для всего региона. Под его руководством в Камне был возведен самый крупный деревянный элеватор в мире, причем при постройке не был использован ни один гвоздь. Сам Кондратюк называл огромный хлебный склад «Мастодонтом».

Деревянные элеватор надолго пережил своего создателя, но сгорел в 90-е годы.Деревянные элеватор надолго пережил своего создателя, но сгорел в 90-е годы.
Деревянные элеватор надолго пережил своего создателя, но сгорел в 90-е годы.
Фото: краеведческий музей Камня-на-Оби

Непосредственно за домом Винокурова расположена бывшая 4-этажная пожарная вышка. Она украшена огромной мозаикой времен СССР, и хоть не имеет никакого охранного статуса, но ее смело можно причислить к памятникам советского монументального искусства.

Рядом с вышкой находится действующее пожарное депоРядом с вышкой находится действующее пожарное депо
Рядом с вышкой находится действующее пожарное депоРядом с вышкой находится действующее пожарное депо
Рядом с вышкой находится действующее пожарное депоРядом с вышкой находится действующее пожарное депо
Рядом с вышкой находится действующее пожарное депо
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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На Ленина можно встретить еще несколько замечательных купеческих особняков, как, например, дом Пудовкина, выстроенный в стиле модерн на Ленина, 66, или особняк Хомутова в стиле эклектики, с белыми каменными наличниками в окнах второго этажа на Ленина, 18. Рядом с ним расположен старейший в городе Богоявленский храм, построенный в 1902 года на средства купца Винокурова (того самого, чей дом занимает целый квартал). С начала 30-х годов и до 2013 года в здании храма работал ликеро-водочный завод. После того, как производство съехало, храм передали РПЦ и в нем до сих пор идут реставрационные работы.

Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектурыКупцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектурыКупцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектурыКупцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектурыКупцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектурыКупцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Купцы в Камне соревновались, кто построит себе дом, максимально вычурный и отвечающий современным на тот момент веяниям архитектуры
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но вернемся по Ленина обратно. Дом № 27 — замечательный образец архитектурного стиля конструктивизм. Построенный в 1929 года Дом культуры возводили «всем миром». Горожане могли при помощи лотереи оплатить разное количество кирпичей, ктороы использовали на стройке. Сейчас здесь расположен кинотеатр «Звезда», концертный зал на 400 зрителей и городская библиотека.

Но в целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел сторонойНо в целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел стороной
Но целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел сторонойНо целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел стороной
Но целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел сторонойНо целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел стороной
Но в целом Камень-на-Оби архитектурный советский авангард 30-х годов обошел стороной
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Достаточно в городе сохранившихся деревянных построек конца 19 — начала 20 века. В разной степени украшенные резьбой домики можно встретить не только на Ленина, но и на примыкающих улицах.

Многие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатлениеМногие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатление
Многие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатлениеМногие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатление
Многие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатлениеМногие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатление
Многие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатлениеМногие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатление
Многие деревянные дома охранного статуса не имеют и могут быть разрушены после признания ветхими. Хотя большинство таких построек производят неплохое впечатление
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Сайдинг — это настоящий бич Камня-на-Оби. Прокатившаяся по всей стране в 90-е года волна увлечения обшивкой наружных стен такими паннелями, за которыми зачастую попросту скрывали облупившуюся штукатурку, изуродавала улицы многих городов. Затем начался откат назад, в Южно-Сахалинске, например, принята целая муниципальная программа снятия сайдинг-панелей с домов. Но здесь к этому еще не пришли.

В современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусиемВ современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусием
В современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусиемВ современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусием
В современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусиемВ современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусием
В современной архитектуре сайдинг на городских улицах считается дурновкусием
Фото: Артем Шершнв / atas.info
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Недавно в центре города отремонтировали набережную и облагородили примыкающую к нем площадь. Здесь в годы Великой Отечественной войны была расположена пристань, откуда в Барнаул уходили пароходы с призванными на фронт. Всего из Каменского района было призвано более 12 тысяч человек, половина из них не вернулись.

На здании гостиницы «Обь» сохранилась советская мозаикаНа здании гостиницы «Обь» сохранилась советская мозаика
На здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаикаНа здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаика
На здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаикаНа здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаика
На здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаикаНа здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаика
На здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаикаНа здании гостиницы "Обь" сохранилась советская мозаика
На здании гостиницы «Обь» сохранилась советская мозаика
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Любопытно, что в городе нет моста через Обь. Попасть на другой берег можно только при помощи паромов. Работают две линии паромных переправ. Стоимость перевоза машины — 300 рублей, вне зависимости от числа пассажиров.

Паром — это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее бортаПаром — это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее борта
Паром - это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее бортаПаром - это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее борта
Паром - это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее бортаПаром - это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее борта
Паром — это баржа, которую буксирует катер, пришвартованный вдоль одного ее борта
Фото: Артем Шернев / atas.info

Сейчас население Камня-на Оби (это название, кстати, Камень получил в 1933 году) составляет немногим более 30 тысяч человек. Застоенный в основном частными домами и типовыми хрущевками, он производит впечателение тихого сонного городка, где время словно остановилось в конце 80-х — начале 90-х годов. Судя по состоянию дорог и тротуаров, большинство их них ремонтировали тогда-же.

Автомобильные пробки — явление для Камня-на-Оби нечастоеАвтомобильные пробки — явление для Камня-на-Оби нечастое
Автомобильные пробки — явление для Камня-на-Оби нечастое
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Трудно сказать, как сложилась бы судьба богатого и процветающего Камня, не появись Транссибирская магистраль. До нее село расцветало благодаря выгодному положению на реке, которая служила основной транспортной артерией для транспортировки зерна — основного товара. Но с появлением железной дороги роль речного транспорта стала угасать, а Камень, оставшись на периферии грузовых путей, резко утратил темпы развития.

Такую картину можно наблюдать в самом центре городаТакую картину можно наблюдать в самом центре города
Такую картину можно наблюдать в самом центре города
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вряд ли город может служить целью самостоятельно путешествия из Новосибирска. А вот если продлить до него машрут «Обской кругосоветки», то город станет украшением этого путешествия. Единственное, что надо держать в голове — после переправы в Камне-на-Оби дорога по берегу в сторону Караканского бора вплоть до границы с Новосибирской областью находится в не очень хорошем состоянии, а после обильных дождей и вовсе может непроходима для неподготовленного городского автомобиля.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#История#Архитектура#Путешествия#Обь#Русский купец#Алтайский край#Памятники#Камень-на-Оби
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