В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска

Posted Сегодня, 00:02
Published Сегодня, 00:02
Modified Сегодня, 00:02
Updated Сегодня, 00:02
Барнаул, который скоро будет отмечать свое 300-летие, был крупным центром промышленности и купечества в Сибири. На взгляд редакции, сегодня он незаслуженно обойдет вниманием туристов, хотя достопримечательностей в нем гораздо больше, чем в Новосибирске.
Официально годом основания города считается 1730, однако первые документальные свидетельства относятся к 1739 году. Тогда горнопромышленник Анкифий Демидов на реке Барнаулке начал строительство медеплавильного завода. Первую продукцию завод дал спустя пять лет, однако очень скоро в руде обнаружили высокое содержание серебра и производство перепрофилировали в сереброплавильное.
Поселок сереброплавильного завода и стал основой для создания города. Серебро здесь выпускали до 1893 года, когда его производство стало нерентабельным. После там разместили лесопильное предприятие, а в 1942 — эвакуированную из Гомеля спичечную фабрику. Ее закрыли в середине 2000-х, с тех пор комплекс, имеющий статус памятника федерального значения, разрушается.
«Этот завод давал 90 процентов всего российского производства серебра и 2,5 процента в мировом масштабе. Ни один из демидовских плавильных заводов на Урале не сохранился в такой степени, как наш в Барнауле», — говорит краевед Геннадий Пристинский.
Сейчас комплекс находится в частных руках, существуют планы его восстановления. Попасть на закрытую и охраняемую территорию можно с экскурсией от музея «Мир камня», который находится рядом, на улице Ползунова, в здании бывшего инструментального магазина Колывано-Воскресенских заводов. В самом музее представлена очень богатая и интересная коллекция минералов.
Улицы в районе Ползунова и сереброплавильного завода — бывший исторический центр города и сосредоточение интересных образцов стариной купеческой архитектуры. Мало-Тобольская, Льва Толстого, Пушкина, Чехова — тут можно бродить долго, разглядывая кирпичные купеческие особняки и деревянные дома разной степени сохранности.
До революции застройка Барнаула была одно- и двухэтажной. Но в 1915 году подрядчики строительства Алтайской железной дороги Николай Аверин и Дормидонт Алейников возвели на углу современного Красноармейского пропекта и улицы Гоголя доходный дом, который тут же прозвали «небоскребом». Имевшее со стороны улицы 4 этажа, а со двора пять, здание возвышалось над всем городом, кроме того, имело канализацию, отопление, было проведено электричество — блага, недоступные большинству барнаульцев.
После изучения исторического центра можно подняться в Нагорный парк. Это там, где установлены огромные белые буквы «Барнаул», которые видны каждому, кто въезжает в город по Новому мосту через Обь. В 1772 году здесь было открыто Нагорное кладбище, где похоронены многие известные горожане. В 30-х годах прошлого века новая власть решила погост вместе с церковью снести и устроить парк культуры и отдыха. В 2000-е годы парк был серьезно благоустроен. Место считается must have для гостей Барнаула, но положа руку на сердце, можно смело сказать — в реальности парк очень маленький и особого интереса не представляет.
Спустившись вниз, отправляйтесь гулять по проспекту Ленина. Главная улица города тянется на 8,5 километров, в первой части устроен бульвар. И если начинается она строениями конца 19-начала 20 века, то средняя часть — настоящий заповедник «сталинской» архитектуры. Благодаря комплексной застройке в 50-х годах здания смотрятся единым ансамблем, который превосходно сохранился.
Одна из самых известных «сталинок» — так называемый «дом со шпилем» на площади Октября, символ Барнаула. На первом этаже здесь располагался один из самых известных городских универмагов. По словам историка Данила Дегтярева, дело в том, что в совесткие годы водку в магазинах продавали до 9 вечера. А этот гастроном был исключением — здесь 40-градусной торговали до 22 часов.
От площади Октября есть смысл пойти по улице Калинина в сторону улицы Сизова. Октябрьский район — место нетуристическое, но очень интересное. Здесь на так называемой Жилплощадке остались конструктивистские здания рабочего городка меланжевого комбината, исторические жилые постройки начала века Барнаульского вагоноремонтного завода и обширный частный сектор, в котором пытались воплотить идею города-сада.
«Это район пролетарский, он был застроен, начиная с революции 1917 года, тут сохранилась улица Садгородская, как память об этом эксперименте. Дальше в 20-30 годы здесь строились промышленные предприятия, и это было промышленное сердце Барнаула. Но при кажущейся отстраненности от шумного проспекта Ленина это тоже центр города», — говорит Данил Дегтярев.
А еще в Барнауле обязательно нужно покататься на трамваях, их сеть достаточно развита, а вагоны далеко не новые, что прибавляет такой экскурсии ретро-шарма. И обязательно посмотрите на трамвайную диспетчерскую на площади Свободы. Необычное здание в стиле советского модернизма было построено в 1968 году.