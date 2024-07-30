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В Барнауле тесно переплетены современность и история

В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска

30 июля 2024, 00:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Барнауле тесно переплетены современность и история
Столица Алтайского края значительно старше Новосибирска, там сохранилось множество памятников старины и советского периода, и этот город заслуживает пристального внимания любителей путешествий по России.

Барнаул, который скоро будет отмечать свое 300-летие, был крупным центром промышленности и купечества в Сибири. На взгляд редакции, сегодня он незаслуженно обойдет вниманием туристов, хотя достопримечательностей в нем гораздо больше, чем в Новосибирске.

Официально годом основания города считается 1730, однако первые документальные свидетельства относятся к 1739 году. Тогда горнопромышленник Анкифий Демидов на реке Барнаулке начал строительство медеплавильного завода. Первую продукцию завод дал спустя пять лет, однако очень скоро в руде обнаружили высокое содержание серебра и производство перепрофилировали в сереброплавильное.

Поселок сереброплавильного завода и стал основой для создания города. Серебро здесь выпускали до 1893 года, когда его производство стало нерентабельным. После там разместили лесопильное предприятие, а в 1942 — эвакуированную из Гомеля спичечную фабрику. Ее закрыли в середине 2000-х, с тех пор комплекс, имеющий статус памятника федерального значения, разрушается.

На территории «Спички», так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу занимаются расчисткой территории. Участие в таком субботнике — легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории «Спички», так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу занимаются расчисткой территории. Участие в таком субботнике — легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.На территории "Спички", так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу расчисткой территории. Участие в таком субботнике - легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
На территории «Спички», так называют этот комплекс барнаульцы, энтузиасты каждую субботу занимаются расчисткой территории. Участие в таком субботнике — легальный способ попасть на закрытую территорию бесплатно.
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Этот завод давал 90 процентов всего российского производства серебра и 2,5 процента в мировом масштабе. Ни один из демидовских плавильных заводов на Урале не сохранился в такой степени, как наш в Барнауле», — говорит краевед Геннадий Пристинский.

Сейчас комплекс находится в частных руках, существуют планы его восстановления. Попасть на закрытую и охраняемую территорию можно с экскурсией от музея «Мир камня», который находится рядом, на улице Ползунова, в здании бывшего инструментального магазина Колывано-Воскресенских заводов. В самом музее представлена очень богатая и интересная коллекция минералов.

Улицы в районе Ползунова и сереброплавильного завода — бывший исторический центр города и сосредоточение интересных образцов стариной купеческой архитектуры. Мало-Тобольская, Льва Толстого, Пушкина, Чехова — тут можно бродить долго, разглядывая кирпичные купеческие особняки и деревянные дома разной степени сохранности.

Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 годуОчень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Очень много исторических зданий было уничтожено сильным пожаром в 1917 году
Фото: Артем Шершнев / atas.info

До революции застройка Барнаула была одно- и двухэтажной. Но в 1915 году подрядчики строительства Алтайской железной дороги Николай Аверин и Дормидонт Алейников возвели на углу современного Красноармейского пропекта и улицы Гоголя доходный дом, который тут же прозвали «небоскребом». Имевшее со стороны улицы 4 этажа, а со двора пять, здание возвышалось над всем городом, кроме того, имело канализацию, отопление, было проведено электричество — блага, недоступные большинству барнаульцев.

В начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в БарнаулеВ начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в Барнауле
В начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в БарнаулеВ начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в Барнауле
В начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в БарнаулеВ начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в Барнауле
В начале 20 века это здание казалось горожанам огромным и долгое время оставалось самым высоким домом в Барнауле
Фото: Артем Шершнев / atas.info

После изучения исторического центра можно подняться в Нагорный парк. Это там, где установлены огромные белые буквы «Барнаул», которые видны каждому, кто въезжает в город по Новому мосту через Обь. В 1772 году здесь было открыто Нагорное кладбище, где похоронены многие известные горожане. В 30-х годах прошлого века новая власть решила погост вместе с церковью снести и устроить парк культуры и отдыха. В 2000-е годы парк был серьезно благоустроен. Место считается must have для гостей Барнаула, но положа руку на сердце, можно смело сказать — в реальности парк очень маленький и особого интереса не представляет.

Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Уничтоженную большевиками церковь отстроили заново в 2000-е на деньги коммерсантов. С холма открываются красивые виды на Обь, набережную и город.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Спустившись вниз, отправляйтесь гулять по проспекту Ленина. Главная улица города тянется на 8,5 километров, в первой части устроен бульвар. И если начинается она строениями конца 19-начала 20 века, то средняя часть — настоящий заповедник «сталинской» архитектуры. Благодаря комплексной застройке в 50-х годах здания смотрятся единым ансамблем, который превосходно сохранился.

В основном «сталинки» находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.В основном «сталинки» находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс. В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс. В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс. В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс. В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс. В основном "сталинки" находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
В основном «сталинки» находятся в неплохом состоянии, не загромождены рекламными конструкциями. И стоит заметить, что на главной улице города, в отличие от Новосибирска, мало кафе и ресторанов, а такое понятие, как летняя веранда отсутствует, как класс.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Одна из самых известных «сталинок» — так называемый «дом со шпилем» на площади Октября, символ Барнаула. На первом этаже здесь располагался один из самых известных городских универмагов. По словам историка Данила Дегтярева, дело в том, что в совесткие годы водку в магазинах продавали до 9 вечера. А этот гастроном был исключением — здесь 40-градусной торговали до 22 часов.

Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.
Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.
Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.
Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.
Здание, стоящее по диагонали через площадь от «дома со шпилем», имеет двойной адрес: Проспект Строителей, 2 и проспект Ленина, 87. 2 рубля 87 копеек в СССР стоила бутылка водки. А на 13 оставшихся копеек можно было купить плавленый сырок «Дружба». Отсюда и традиция — скидываться втроем по рублю.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

От площади Октября есть смысл пойти по улице Калинина в сторону улицы Сизова. Октябрьский район — место нетуристическое, но очень интересное. Здесь на так называемой Жилплощадке остались конструктивистские здания рабочего городка меланжевого комбината, исторические жилые постройки начала века Барнаульского вагоноремонтного завода и обширный частный сектор, в котором пытались воплотить идею города-сада.

На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооруженияНа улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооруженияНа улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооруженияНа улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооруженияНа улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооруженияНа улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
На улочках Октябрьского района можно обнаружить самые разные архитектурные сооружения
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Это район пролетарский, он был застроен, начиная с революции 1917 года, тут сохранилась улица Садгородская, как память об этом эксперименте. Дальше в 20-30 годы здесь строились промышленные предприятия, и это было промышленное сердце Барнаула. Но при кажущейся отстраненности от шумного проспекта Ленина это тоже центр города», — говорит Данил Дегтярев.
Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действуетКроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует
Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует
Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует
Кроме диспетчерской, здесь находилась столовая для водителей трамваев и актовый зал, который уже не действует
Фото: Артем Шершнев / atas.info

А еще в Барнауле обязательно нужно покататься на трамваях, их сеть достаточно развита, а вагоны далеко не новые, что прибавляет такой экскурсии ретро-шарма. И обязательно посмотрите на трамвайную диспетчерскую на площади Свободы. Необычное здание в стиле советского модернизма было построено в 1968 году.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#История#Архитектура#Путешествия#Памятники#Барнаул
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