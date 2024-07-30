В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска

После изучения исторического центра можно подняться в Нагорный парк. Это там, где установлены огромные белые буквы «Барнаул», которые видны каждому, кто въезжает в город по Новому мосту через Обь. В 1772 году здесь было открыто Нагорное кладбище, где похоронены многие известные горожане. В 30-х годах прошлого века новая власть решила погост вместе с церковью снести и устроить парк культуры и отдыха. В 2000-е годы парк был серьезно благоустроен. Место считается must have для гостей Барнаула, но положа руку на сердце, можно смело сказать — в реальности парк очень маленький и особого интереса не представляет.