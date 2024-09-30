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Барнаул

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Сентябрь
Прямой скоростной поезд запустят между Новосибирском и Барнаулом
Рассматривается возможность запуска поезда между столицей Сибири и Барнаулом, сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
30 сентября, 02:54
Новосибирский ХК «Сибирь» судился из-за кроссовок — итог разбирательств
Хоккейный клуб из Новосибирска не выиграл суд из-за разбирательств с кроссовками, подробности дела сообщаются в картотеке суда.
10 сентября, 07:01
Июль
В Барнаул на выходные — что посмотреть в историческом соседе Новосибирска
30 июля, 00:02
Июнь
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
27 июня, 11:07
Новосибирский автобус попал в смертельное ДТП в Барнауле
8 июня, 09:52
Апрель
Сибиряк запустил квадрокоптер над НОВАТом — его наказали
Сибиряк запустил квадрокоптер неподалеку от НОВАТом. Его привлекли к ответственности.
5 апреля, 01:29
Март
ФСБ: в Барнауле задержали новосибирцев, пытавшихся поджечь избирательный штаб
25 марта, 07:43
Январь
Бывшего зампрокурора НСО Кузьменок начнут судить в Барнауле
Стала известна дата первого заседания по делу экс-заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее обвиняют в крупном взяточничестве.
11 января, 12:19
Октябрь 2023
Автомобилисты сравнили пробки в Барнауле и Новосибирске
Водители сравнили пробки в Барнауле и Новосибирске, отметив, что оба города имеют равные проблемы на дорогах.
5 октября 2023, 01:45

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