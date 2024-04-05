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Published Сегодня, 01:29

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Что грозило мужчине

Сибиряк запустил квадрокоптер над НОВАТом — его наказали

5 апреля 2024, 01:29
Фото: Павел Мирошников
Что грозило мужчине

В Новосибирске мужчина запустил квадрокоптер перед НОВАТом

Сибиряк запустил квадрокоптер неподалеку от НОВАТом. Его привлекли к ответственности.

Нарушителем стал житель Барнаула. Он незаконно запустил квадрокоптер над Новосибирском театром оперы и балета.

Все случилось в январе 2024 года. Сибиряк не знал, что запускать беспилотный летательный аппарат — нельзя. Вернее, на это нужно специальное разрешение и предоставленный план полета.

В итоге владелец беспилотника был привлечен к ответственности по факту нарушения правил использования воздушного пространства. За это ему грозит от 20 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее на дамбу ГЭС приземлился дрон. Он оказался пустой, но его приземление расценивают как террористическую угрозу.

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#Общество#Новосибирск#Новат#Штраф#Эмилия Губарева#Квадрокоптер#Барнаул
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