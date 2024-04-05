Сибиряк запустил квадрокоптер над НОВАТом — его наказали

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Нарушителем стал житель Барнаула. Он незаконно запустил квадрокоптер над Новосибирском театром оперы и балета.
Все случилось в январе 2024 года. Сибиряк не знал, что запускать беспилотный летательный аппарат — нельзя. Вернее, на это нужно специальное разрешение и предоставленный план полета.
В итоге владелец беспилотника был привлечен к ответственности по факту нарушения правил использования воздушного пространства. За это ему грозит от 20 до 50 тысяч рублей.
Напомним, что ранее на дамбу ГЭС приземлился дрон. Он оказался пустой, но его приземление расценивают как террористическую угрозу.