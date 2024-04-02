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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился бесхозный дрон

Дрон приземлился на дамбу ГЭС в Новосибирске — его владельца ищет полиция

2 апреля 2024, 04:07
Фото: 1MI
В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился бесхозный дрон
Внутри беспилотник оказался пустым, несмотря на это, сейчас делом занимается полиция.

В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился дрон. Внутри беспилотник оказался пустым, несмотря на это, сейчас делом занимается полиция. Правоохранители ищут владельца дрона, сообщил Atas.info начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Запуск беспилотных летательных аппаратов гражданами запрещен, напомнил новосибирцам начальник ГО и ЧС.

Известно, что дрон приземлился на дамбу ГЭС рядом с хозяйственным корпусом 28 марта. Кинолог не обнаружил в нем взрывных устройств. При этом инцидент фигурирует в сводках происшествий как угроза теракта.

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#Происшествия#Новосибирск#Алёна Рогонова
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