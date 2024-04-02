Дрон приземлился на дамбу ГЭС в Новосибирске — его владельца ищет полиция

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Новосибирске на дамбу ГЭС приземлился дрон. Внутри беспилотник оказался пустым, несмотря на это, сейчас делом занимается полиция. Правоохранители ищут владельца дрона, сообщил Atas.info начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Запуск беспилотных летательных аппаратов гражданами запрещен, напомнил новосибирцам начальник ГО и ЧС.
Известно, что дрон приземлился на дамбу ГЭС рядом с хозяйственным корпусом 28 марта. Кинолог не обнаружил в нем взрывных устройств. При этом инцидент фигурирует в сводках происшествий как угроза теракта.