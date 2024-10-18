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Квадрокоптер

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2024
Жителей Новосибирска испугал беспилотник — что случилось
В Новосибирске мужчина получил штраф за запуск беспилотника, о чем информировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
18 октября, 02:19
Полицейский беспилотник следит за жителями города — кому опасаться
9 октября, 05:51
Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска
Дрон летал вблизи аэродрома в Новосибирске, чем напугал местных жителей, как наказали владельца, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
23 июля, 02:46
Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске
Новосибирец несанкционированно запустил квадрокоптер недалеко от аграрного университета и нарушил действующие в России правила использования воздушного пространства, следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
25 мая, 04:03
Квадрокоптер в центре города запустил новосибирец — как его наказали
В центральной части города житель Новосибирска решил запустить квадрокоптер, а как его наказали, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
3 мая, 01:30
Сибиряк запустил квадрокоптер над НОВАТом — его наказали
Сибиряк запустил квадрокоптер неподалеку от НОВАТом. Его привлекли к ответственности.
5 апреля, 01:29
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00
2023
Москвича оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с ЛДС «Сибирь-Арена»
Москвич, незаконно запустивший квадрокоптер возле ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске, был оштрафован на 30 тысяч рублей.
22 ноября 2023, 09:16
Дрон запустил новосибирец на территории аэропорта Толмачево — его накажут штрафом
Новосибирцу грозит штраф в 30 тысяч рублей за запуск дрона без разрешения у диспетчерской аэропорта «Толмачево».
2 октября 2023, 02:57
Товарищи пытались передать зекам смартфоны с дрона в Новосибирске: их рассекретили
Надзиратели ИК-18 в Новосибирске задержали посылку, которую пытались передать с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.
23 мая 2023, 02:40
2022
Дрон-шпион заметили над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске
Неопознанный дрон пролетел над важным объектом инфраструктуры ТЭК в Новосибирске. Охранник предприятия вызвал подкрепление.
26 октября 2022, 08:44

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