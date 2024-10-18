Квадрокоптер

Товарищи пытались передать зекам смартфоны с дрона в Новосибирске: их рассекретили

Надзиратели ИК-18 в Новосибирске задержали посылку, которую пытались передать с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.