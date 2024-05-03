Квадрокоптер в центре города запустил новосибирец — как его наказали

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Все случилось в марте. По своей неопытности или незнания законов, новосибирец решил запустить квадрокоптер. Сделал это он на улице Ленина — в Центральном районе столицы Сибири.
При этом никаких разрешений на запуск на руках он не имел. Также он не подавал план полета в органы, которые обслуживают воздушное движение. Однако незнания законов, не освобождает человека от ответственности.
Сибиряка признали виновным сразу по двум статьям: за нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение безопасности эксплуатации. Теперь он должен выплатить штраф — по первой статье максимальная сумма достигает 50 тысяч, а по второй — пять.