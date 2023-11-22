Москвича оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с ЛДС «Сибирь-Арена»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
О нарушении правил запуска беспилотного летательного аппарата в Новосибирске рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как стало известно, житель Москвы в сентябре 2023 года незаконно запустил квадрокоптер возле спортивного комплекса «Сибирь-Арена» (ЛДС).
Важно отметить, что эта зона является частью маршрута самолетов при посадке в аэропорт Толмачево. В результате такого нарушения москвичу был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.