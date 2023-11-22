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Москвича оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с ЛДС «Сибирь-Арена»

Москвича оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с ЛДС «Сибирь-Арена»

22 ноября 2023, 09:16
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Москвич, незаконно запустивший квадрокоптер возле ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске, был оштрафован на 30 тысяч рублей.

О нарушении правил запуска беспилотного летательного аппарата в Новосибирске рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как стало известно, житель Москвы в сентябре 2023 года незаконно запустил квадрокоптер возле спортивного комплекса «Сибирь-Арена» (ЛДС).

Важно отметить, что эта зона является частью маршрута самолетов при посадке в аэропорт Толмачево. В результате такого нарушения москвичу был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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#Технологии#Новосибирск#ЛДС#Штраф#Эмилия Губарева#Квадрокоптер
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