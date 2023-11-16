ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске ищет уборщиков за 93,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:42
«Сибирь-Арена» ищет подрядчика для уборки прилегающей территории и внутренних помещений ледового дворца спорта. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Стоимость контракта — 93,8 млн рублей. Заявки от подрядчика ждут до 1 декабря 2023 года. Контракт заключат в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Как говорится в документации закупки, подрядчик должен обеспечивать уборку помещений, прилегающей территории, мыть фасады и витражи с внешней и внутренней сторон. Уборщики клининговой компании будут работать как днем, так и ночью.