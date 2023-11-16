atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске ищет уборщиков за 93,8 млн рублей

ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске ищет уборщиков за 93,8 млн рублей

16 ноября 2023, 09:39
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Уборщиков клининговой компании для территории вокруг ЛДС, а также внутри «Сибирь-Арены» ищут в Новосибирске почти за 100 млн рублей.

«Сибирь-Арена» ищет подрядчика для уборки прилегающей территории и внутренних помещений ледового дворца спорта. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — 93,8 млн рублей. Заявки от подрядчика ждут до 1 декабря 2023 года. Контракт заключат в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Как говорится в документации закупки, подрядчик должен обеспечивать уборку помещений, прилегающей территории, мыть фасады и витражи с внешней и внутренней сторон. Уборщики клининговой компании будут работать как днем, так и ночью.

Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДС
Узнать подробнее
Читайте также:
Во сколько обошелся новый ЛДС Новосибирску? Названа точная суммаЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублейДорогу от Немировича-Данченко до нового ЛДС в Новосибирске построят за 15 млн
#Новосибирск#ЛДС#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
Сегодня, 06:27
Остановлено строительство четвертого моста: Минтранс будет судиться с «СКК»
Вчера, 05:21
Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста
Сегодня, 08:51
Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию
Вчера, 07:27
Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024
Сегодня, 04:15
Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС
Вчера, 12:30