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Дорогу к ЛДС сделают в 2023 году

Дорогу от Немировича-Данченко до нового ЛДС в Новосибирске построят за 15 млн

30 сентября 2023, 03:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дорогу к ЛДС сделают в 2023 году
В Новосибирске планируется достроить дорогу от Немировича-Данченко до ЛДС за 15 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

В Кировском районе Новосибирска планируется строительство новой дороги, которая соединит улицу Немировича-Данченко и территорию ЛДС. на этот проект власти выделят сумму в 15 миллионов 154 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, длина дороги составит 0,645 километра. Работы должны начаться сразу после заключения контракта и быть завершены до 20 декабря 2023 года.

В рамках проекта также предусмотрено строительство тротуаров. Закупка была размещена 29 сентября, а прием заявок продлится до 10 октября.

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#Новосибирск#Дорога#ЛДС#Госзакупки#Эмилия Губарева
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