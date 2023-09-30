Дорогу от Немировича-Данченко до нового ЛДС в Новосибирске построят за 15 млн

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В Кировском районе Новосибирска планируется строительство новой дороги, которая соединит улицу Немировича-Данченко и территорию ЛДС. на этот проект власти выделят сумму в 15 миллионов 154 тысяч рублей.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, длина дороги составит 0,645 километра. Работы должны начаться сразу после заключения контракта и быть завершены до 20 декабря 2023 года.
В рамках проекта также предусмотрено строительство тротуаров. Закупка была размещена 29 сентября, а прием заявок продлится до 10 октября.