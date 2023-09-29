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Updated Сегодня, 09:07

Песня рок-группы стала настоящим хитом

Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДС

29 сентября 2023, 09:05
Фото: ВК/"ХК "Сибирь"
Песня рок-группы стала настоящим хитом
Болельщики «Сибири» порадовали фанатов группы «Король и шут» на игре с «Динамо».

Во время игры против команды «Динамо», болельщики ХК «Сибирь» исполнили популярную песню «Кукла колдуна» от известной русской рок-группы «Король и шут».

Этот хит смог заполучить внимание всех фанатов, которые поддерживали свою команду на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Исполнили хит более 10 тысяч человек на игре, которая прошла 25 сентября в новом ЛДС.

«Как звучит „Кукла колдуна“ в исполнении 10 317 болельщиков „Сибири“», — уточнили в ВК-группы хоккейного клуба «Сибирь».

Напомним, что ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь». Чиновница посетила игру и поздравила команду клуб с победой.

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