Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДС

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Во время игры против команды «Динамо», болельщики ХК «Сибирь» исполнили популярную песню «Кукла колдуна» от известной русской рок-группы «Король и шут».
Этот хит смог заполучить внимание всех фанатов, которые поддерживали свою команду на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Исполнили хит более 10 тысяч человек на игре, которая прошла 25 сентября в новом ЛДС.
«Как звучит „Кукла колдуна“ в исполнении 10 317 болельщиков „Сибири“», — уточнили в ВК-группы хоккейного клуба «Сибирь».
Напомним, что ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь». Чиновница посетила игру и поздравила команду клуб с победой.
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