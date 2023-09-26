Вице-мэр Новосибирска Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь» на новом ЛДС

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На своих страницах в социальных сетях вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча, который проходил на новой ледовой арене.
Анна Терешкова поздравила хоккейную команду «Сибирь» с их победой. Вице-мэр отметила, что это была заслуженная победа и назвала игроков «Сибири» лучшими.
Встреча между «Сибирью» и московской командой «Динамо» состоялась в понедельник, 25 сентября. Результатом игры стало победное соотношение 3:2 в пользу домашней команды. По словам болельщиков, матч был очень напряженным.