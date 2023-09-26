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Вице-мэр посетила матч

Вице-мэр Новосибирска Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь» на новом ЛДС

26 сентября 2023, 01:54
Фото: Анна Терешкова/соцсети
Вице-мэр посетила матч

Вице-мэр Новосибирска Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографию с матча на новом ЛДС и поздравила команду ХК «Сибирь» с победой.

На своих страницах в социальных сетях вице-мэр Новосибирска опубликовала фотографию с матча, который проходил на новой ледовой арене.

Анна Терешкова поздравила хоккейную команду «Сибирь» с их победой. Вице-мэр отметила, что это была заслуженная победа и назвала игроков «Сибири» лучшими.

Встреча между «Сибирью» и московской командой «Динамо» состоялась в понедельник, 25 сентября. Результатом игры стало победное соотношение 3:2 в пользу домашней команды. По словам болельщиков, матч был очень напряженным.

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#Спорт#Новосибирск#ЛДС#Хоккей#Сибирь#Матч#Анна Терешкова#Эмилия Губарева#Победа
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