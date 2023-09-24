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Девушка дала согласие

В Новосибирске болельщик сделал предложение своей девушке во время игры ХК «Сибирь»

24 сентября 2023, 05:08
Фото: ХК "Сибирь"
Девушка дала согласие

В Новосибирске болельщик сделал предложение девушке во время игры ХК «Сибирь»

Во время матча ХК «Сибирь» один из болельщиков сделал предложение своей девушке.

Болельщик команды хоккея «Сибирь» сделал предложение своей подруге во время игры — этот момент был показан на большом экране. Об этом сообщили в официальном канале команды в Telegram.

«Она согласилась!» — прокомментировал предложение комментатор. Зрители были рады за влюбленную пару и поддержали их аплодисментами.

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска в третий раз в этом сезоне победил команду «Барыс» из Казахстана. Матч состоялся 23 сентября на «Сибирь-Арене» и закончился со счетом 4:2.

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