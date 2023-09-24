В Новосибирске болельщик сделал предложение своей девушке во время игры ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Болельщик команды хоккея «Сибирь» сделал предложение своей подруге во время игры — этот момент был показан на большом экране. Об этом сообщили в официальном канале команды в Telegram.
«Она согласилась!» — прокомментировал предложение комментатор. Зрители были рады за влюбленную пару и поддержали их аплодисментами.
Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска в третий раз в этом сезоне победил команду «Барыс» из Казахстана. Матч состоялся 23 сентября на «Сибирь-Арене» и закончился со счетом 4:2.