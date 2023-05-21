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Новосибирец сделал предложение возлюбленной после спектакля в театре Афанасьева

21 мая 2023, 05:07
Фото: 1MI
Предложение мужчина сопроводил буктом роз
После завершения спектакля «Ханума» молодой человек сделал предложение своей девушке. Зрители отреагировали аплодисментами

О необычном завершении спектакля «Ханума» в театре под руководством Сергея Афанасьева рассказано в официальном аккаунте театра в социальной сети. В финале постановки на сцену вышла актриса, играющая грузинскую сваху Хануму, и сообщила, что должна завершить свою работу. Она попросила включить освещение в зале, и один из зрителей преподнес девушке букет роз и сделал предложение руки и сердца. Растроганная публика устроила паре овацию.

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#Общество#Театр#Свадьба#Пара#Новосибирск
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