О необычном завершении спектакля «Ханума» в театре под руководством Сергея Афанасьева рассказано в официальном аккаунте театра в социальной сети. В финале постановки на сцену вышла актриса, играющая грузинскую сваху Хануму, и сообщила, что должна завершить свою работу. Она попросила включить освещение в зале, и один из зрителей преподнес девушке букет роз и сделал предложение руки и сердца. Растроганная публика устроила паре овацию.