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2024
Женщина из Новосибирска обвинила бывшего возлюбленного в преследовании
Любовная драма разыгралась между бывшими возлюбленными в Новосибирске: каждый из них рассказал свою версию.
17 сентября, 13:44
«Мне больно»: хейтеры сглазили беременную экс-звезду Дома-2 Татьяну Мусульбес
Экс-звезда телестройки Татьяна Мусульбес пожаловалась подписчикам на осложнения беременности: недавно ее хейтили за открытый живот.
5 июня, 05:00
Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы
В Новосибирске бывшие возлюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян поставили точку в своих запутанных отношениях, подробности сообщает телеканал ТНТ.
3 июня, 04:14
«Испугался?»: Ольга Бузова раскрыла, чего на самом деле хочет от Давы
Ольга Бузова призналась, чего она на самом деле хотела от бывшего возлюбленного из Новосибирска, который участвует в ее шоу.
26 мая, 02:39
Что подарить на 14 февраля в День святого Валентина — ТОП подарков для пар
12 февраля, 07:14
2023
Новосибирец сделал предложение возлюбленной после спектакля в театре Афанасьева
21 мая 2023, 05:07

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