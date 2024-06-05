«Мне больно»: хейтеры сглазили беременную экс-звезду Дома-2 Татьяну Мусульбес

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В марте подписчики блогерши Татьяны Мусульбес узнали о том, что звезда скандального телепроекта Дом-2 оказалась беременна от своего парня Романа Капаклы. Пара встречается чуть больше года. Они воссоединились после разрыва прошлой осенью, а через месяц бьюти-блогер забеременела. О том, что она находится в положении, подписчики узнали только через пять месяцев. Возлюбленные провели красивую фотосессию в Дубае и опубликовали фото в соцсетях с признанием об интересном положении.
Будущие родители долго не знали о том, кто у них будет. Они оттягивали гендер-пати до мая. Однако вечеринка по узнаванию пола ребенка все же состоялась. Роман и Татьяна очень хотели девочку, однако чувствовали, что с большой вероятностью у них родится мальчик. Их мечты осуществились. Пара ждет девочку, чему они были безумно рады, судя по эмоциям на гендер-пати. Друзья Капаклы и Мусульбес тоже обрадовались, когда узнали, кого ждут блогеры.
Как и любой блогер, Татьяна имеет хейтеров. Совсем недавно ее раскритиковали за голый живот, что очень возмутило будущую мамочку. Мусульбес всегда следит за своим стилем: от макияжа до одежды. В выборе одежды она отдает предпочтение удобным, больше спортивным лукам. Девушка не стесняется своего положения и не прячет живот, как другие мамочки. Она надевает короткие футболки, не прикрывается рубашками, а наоборот, демонстрирует всем свой новый статус — беременной женщины. Однако не все хейтеры понимают ее стиль. В соцсетях ее раскритиковали за такие наряды, мол смотреть на живот не всем приятно. На оскорбления Татьяна ответила, что считает себя красивой и она будет продолжать ходить в любом виде, каком она желает сама. Нерадивых хейтеров она попросила не смотреть на ее фотографии, если им это не нравится. Роман поддержал свою будущую жену.
Татьяну последнее время начала беспокоить малышка в животе. Ребенок стал пинаться по органам в утробе. О неприятных симптомах она рассказала в своем блоге. Из-за сильного дискомфорта будущая мамочка начала плохо спать.
«Что делать? Меня избивает мой ребенок. Последние два дня она дерется с кем-то или чем-то, а мне больно. Она до этого была нежная и аккуратная малышка. То в ребра, то еще в какой-то другой орган», — поделилась Татьяна.
Эту пару любят многие подписчики. Каждый из них ведет свой блог в соцсетях. Роман демонстрирует свою физическую форму, а Татьяна эксперименты с макияжем. Правда, в начале их отношений все были шокированы таким воссоединением. Их любовь началась внезапно, хотя они долгое время дружили. Роман изменил с Татьяной своей жене, поэтому на них обрушился хейт. Сейчас же Мусульбес и Капаклы неразлучны. Они демонстрируют настоящую идиллию. В феврале он сделал ей предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. За спиной Татьяны уже два неудачных брака.
Капаклы был женат на Марине Африкантовой с 2019 года. Они начали встречаться на телепроекте Дом-2. Красивая картинка в соцсетях рухнула, когда блогерша узнала об измене с Татьяной Мусульбес, на общей вечеринке у друзей. Развод дался Марине сложно. Она не раз выставляла видео в слезах, а когда получила долгожданное свидетельство о расторжении брака, демонстративно его сожгла и выбросила обручальное кольцо. Роман же по своей бывшей жене не страдал. Он сразу же начал встречаться с Татьяной.
Теледива была замужем дважды. В первый брак Татьяна вступила в 2018 году. Избранником стал Виктор Литвинов, с которым она встречалась несколько лет. Супруги прожили вместе год и развелись. В 2020 году Мусульбес вышла замуж за Сергея Миха. Сама Татьяна признавалась, что не считает этот брак неудачным: там была любовь. Однако их отношения продлились только два года. Сейчас ей сделал предложение Роман Капаклы. Дату свадьбы жених и невеста еще не объявляли. Вероятно, она будет после рождения ребенка.