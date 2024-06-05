«Мне больно»: хейтеры сглазили беременную экс-звезду Дома-2 Татьяну Мусульбес

Как и любой блогер, Татьяна имеет хейтеров. Совсем недавно ее раскритиковали за голый живот, что очень возмутило будущую мамочку. Мусульбес всегда следит за своим стилем: от макияжа до одежды. В выборе одежды она отдает предпочтение удобным, больше спортивным лукам. Девушка не стесняется своего положения и не прячет живот, как другие мамочки. Она надевает короткие футболки, не прикрывается рубашками, а наоборот, демонстрирует всем свой новый статус — беременной женщины. Однако не все хейтеры понимают ее стиль. В соцсетях ее раскритиковали за такие наряды, мол смотреть на живот не всем приятно. На оскорбления Татьяна ответила, что считает себя красивой и она будет продолжать ходить в любом виде, каком она желает сама. Нерадивых хейтеров она попросила не смотреть на ее фотографии, если им это не нравится. Роман поддержал свою будущую жену.