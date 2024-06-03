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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Бузова больше не любит бывшего

Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы

3 июня 2024, 04:14
Фото: ТНТ
Бузова больше не любит бывшего

Бузова после поцелуя новосибирского блогера Давы сделала признание о чувствах

В Новосибирске бывшие возлюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян поставили точку в своих запутанных отношениях, подробности сообщает телеканал ТНТ.

Блогер из Новосибирска Дава участвует в шоу «Сокровища императора», борясь за миллион юаней. Одной из ведущих этого шоу является Ольга Бузова. В прошлом пара встречалась. Они со скандалом расстались в 2021 году: певица заявила, что новосибирец ее даже бил. И вот, спустя три года, пара вновь встретилась, но теперь на телеэкранах.

Певица все выпуски провоцировала репера из Сибири выяснениями отношений. Ближе к концу шоу Бузова решила вывести своего бывшего на разговор.

Резонансным стало то, что певица решила поцеловать Даву. Таким образом она проверила, остались ли к нему чувства. Как оказалось — нет. Судя по виду новосибирца, он немного расстроился. После поцелуя телеведущая сказала трогательную речь:

«Я столько раз прогоняла это в своей голове, я столько раз нуждалась в разговоре финальном, и я давно хотела это сделать, мне нужно было это, чтобы проверить свои чувства. Давид, я прощаю тебя за все, что было сделано или не было сделано… Благодарна тебе за все хорошее, что было, а хорошее было. Сейчас я поняла, что больше ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена».
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дава#Пара#Поцелуй#Ольга Бузова#Давид Манукян
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