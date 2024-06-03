Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы

Блогер из Новосибирска Дава участвует в шоу «Сокровища императора», борясь за миллион юаней. Одной из ведущих этого шоу является Ольга Бузова. В прошлом пара встречалась. Они со скандалом расстались в 2021 году: певица заявила, что новосибирец ее даже бил. И вот, спустя три года, пара вновь встретилась, но теперь на телеэкранах.