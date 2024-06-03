Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Блогер из Новосибирска Дава участвует в шоу «Сокровища императора», борясь за миллион юаней. Одной из ведущих этого шоу является Ольга Бузова. В прошлом пара встречалась. Они со скандалом расстались в 2021 году: певица заявила, что новосибирец ее даже бил. И вот, спустя три года, пара вновь встретилась, но теперь на телеэкранах.
Певица все выпуски провоцировала репера из Сибири выяснениями отношений. Ближе к концу шоу Бузова решила вывести своего бывшего на разговор.
Резонансным стало то, что певица решила поцеловать Даву. Таким образом она проверила, остались ли к нему чувства. Как оказалось — нет. Судя по виду новосибирца, он немного расстроился. После поцелуя телеведущая сказала трогательную речь:
«Я столько раз прогоняла это в своей голове, я столько раз нуждалась в разговоре финальном, и я давно хотела это сделать, мне нужно было это, чтобы проверить свои чувства. Давид, я прощаю тебя за все, что было сделано или не было сделано… Благодарна тебе за все хорошее, что было, а хорошее было. Сейчас я поняла, что больше ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена».