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Мост сдадут в следующем году

Быстрее достроить четвертый мост пожелал блогер Дава в Новосибирске

2 июня 2024, 02:36
Фото: atas.info
Мост сдадут в следующем году
Новосибирский блогер и музыкант Дава пожелал скорейшей сдачи четвертого моста в городе, о чем он сообщил во время участия в празднике для детей на Михайловской набережной.

Давид Манукян приехал в Новосибирск на детский праздник 1 июня. Торжество ко Дню защиты детей состоялось на Михайловской набережной. Звезду пригласили в качестве гостя, чтобы спеть на главной сцене.

Блогер поздравил подрастающее поколение, исполнил свои хиты и провел фотосессию. Также Дава коротко ответил на вопросы журналистов. В опросе он пожелал Новосибирску развития и ровных дорог и завершения строительства четвертого моста.

Напомним, что платную переправу с одного берег на другой начали возводить в 2018 году. Изначально объект планировали сдать в 2022 году, затем в 2023. В настоящий момент мост обещают сдать в 2025 году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Праздник#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Блогер#Мост#Дава#Давид Манукян
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