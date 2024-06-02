Быстрее достроить четвертый мост пожелал блогер Дава в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:36
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Давид Манукян приехал в Новосибирск на детский праздник 1 июня. Торжество ко Дню защиты детей состоялось на Михайловской набережной. Звезду пригласили в качестве гостя, чтобы спеть на главной сцене.
Блогер поздравил подрастающее поколение, исполнил свои хиты и провел фотосессию. Также Дава коротко ответил на вопросы журналистов. В опросе он пожелал Новосибирску развития и ровных дорог и завершения строительства четвертого моста.
Напомним, что платную переправу с одного берег на другой начали возводить в 2018 году. Изначально объект планировали сдать в 2022 году, затем в 2023. В настоящий момент мост обещают сдать в 2025 году.