Певица и бывшая блогера Давы Ольга Бузова прилетит в Новосибирск в День России

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Телеведущая споет на фестивале «Блогеры России». Певица выступит на сцене 12 июня, в День России. Как рассказали в соцсетях организаторы новосибирского фестиваля, «королева сцены и наших сердец» исполнит свои главные хиты и «даст огня на танцполе».
Ольга Бузова знаменита своими хитами как «Малополовин», «Привыкаю», «Хит парад» и многими другими. Ее треки собрали многомиллионные прослушивания, а зрители на концертах знают ее песни наизусть.
Стоит отметить, что бывшая телеведущая «Дома-2» раньше встречалась с блогером из Новосибирска Давой. Роман их закончился скандалом в 2021 году. Сейчас знаменитости снимаются вместе в одном проекте и выясняют свои отношения.