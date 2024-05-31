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Published Сегодня, 05:24

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Звезда прилетит в Новосибирск

Певица и бывшая блогера Давы Ольга Бузова прилетит в Новосибирск в День России

31 мая 2024, 05:24
Фото: соцсети Ольги Бузовой
Звезда прилетит в Новосибирск
Бывшая девушка новосибирского блогера Давы посетит столицу Сибири, о чем сообщили организаторы мероприятия.

Телеведущая споет на фестивале «Блогеры России». Певица выступит на сцене 12 июня, в День России. Как рассказали в соцсетях организаторы новосибирского фестиваля, «королева сцены и наших сердец» исполнит свои главные хиты и «даст огня на танцполе».

Ольга Бузова знаменита своими хитами как «Малополовин», «Привыкаю», «Хит парад» и многими другими. Ее треки собрали многомиллионные прослушивания, а зрители на концертах знают ее песни наизусть.

Стоит отметить, что бывшая телеведущая «Дома-2» раньше встречалась с блогером из Новосибирска Давой. Роман их закончился скандалом в 2021 году. Сейчас знаменитости снимаются вместе в одном проекте и выясняют свои отношения.

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