Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев снова пришел на проект «Дом-2»

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Игорь Григорьев, футболист из Новосибирска, вернулся на реалити-шоу «Дом-2». Его возвращение связано с появлением на проекте Элины Рахимовой, участницы из Казани, которая ему понравилась ещё до начала съёмок.
Игорь уже принимал участие в шоу в январе 2020 года и тогда строил отношения с Юлией Жуковой. Парень родился и вырос в Новосибирске, ему 28 лет, и он занимается футболом.
В настоящее время Игорь играет за ФК «Спартак» и также работает тренером детской команды. У него нет семьи и детей.