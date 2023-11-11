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Updated Сегодня, 03:59

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев снова пришел на проект «Дом-2»

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев снова пришел на проект «Дом-2»

11 ноября 2023, 03:57
Фото: Кадры Дом-2
Футболист Игорь Григорьев из Новосибирска присоединился к проекту «Дом-2» для того, чтобы строить свои отношения с Элиной Рахимовой, с которой они виделись ещё до участия в шоу.

Игорь Григорьев, футболист из Новосибирска, вернулся на реалити-шоу «Дом-2». Его возвращение связано с появлением на проекте Элины Рахимовой, участницы из Казани, которая ему понравилась ещё до начала съёмок.

Игорь уже принимал участие в шоу в январе 2020 года и тогда строил отношения с Юлией Жуковой. Парень родился и вырос в Новосибирске, ему 28 лет, и он занимается футболом.

В настоящее время Игорь играет за ФК «Спартак» и также работает тренером детской команды. У него нет семьи и детей.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Реалити-шоу#Дом-2#Футболист
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