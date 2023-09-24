«Тяжело, когда давят»: сибирячка Дарья Александрова рассказала о «звездном» хейте

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Люди постарше всячески пытаются поставить меня на место. В коллективах многие меня не любят, так как я всегда высказываю свое мнение напрямую. Тяжело, когда на тебя давят несколько человек. Хотя на хейт про возраст я не реагирую, но это был проект с людьми, с которыми ты не можешь не общаться», — поделилась переживаниями Дарья Александрова с «НГС Новосибирск».
Впрочем, в эфире «Шоу Воли» на ТНТ девушка была гораздо откровеннее. По ее словам, многие недоброжелатели откровенно желали конкурентке смерти, называли «тупицей» и «лицемером».
Сама Дарья уже давно относится к этому философски. В любом коллективе есть конфликты. «Но любые проблемы решаются обычно внутри коллектива и не выносятся на публику. А здесь за нами следили тысячи глаз», — отметила девушка.
Несмотря на выход в финал, итоговый приз — 10 миллионов рублей — получил футболист Павел Мамаев. Но «победителей не судят». Сейчас у Дарьи появилось очень много поклонников и заработок, связанный с публичной деятельностью.
«Если будут интересные проекты, то с удовольствием приму участие. Очень нравится проект „Новые Звезды в Африке“, посмотрим, как все будет идти», — поделилась планами Дарья Александрова.