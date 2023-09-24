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Сибирячка испытывала постоянное давление

«Тяжело, когда давят»: сибирячка Дарья Александрова рассказала о «звездном» хейте

24 сентября 2023, 07:19
Фото: Om1.ru
Сибирячка испытывала постоянное давление
Новосибирская студентка Дарья Александрова дошла до финала реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Дубае». Двадцатилетняя девушка оказалась самой молодой участницей проекта и, по ее словам, неоднократно чувствовала хейт со стороны участников.
«Люди постарше всячески пытаются поставить меня на место. В коллективах многие меня не любят, так как я всегда высказываю свое мнение напрямую. Тяжело, когда на тебя давят несколько человек. Хотя на хейт про возраст я не реагирую, но это был проект с людьми, с которыми ты не можешь не общаться», — поделилась переживаниями Дарья Александрова с «НГС Новосибирск».

Впрочем, в эфире «Шоу Воли» на ТНТ девушка была гораздо откровеннее. По ее словам, многие недоброжелатели откровенно желали конкурентке смерти, называли «тупицей» и «лицемером».

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Сама Дарья уже давно относится к этому философски. В любом коллективе есть конфликты. «Но любые проблемы решаются обычно внутри коллектива и не выносятся на публику. А здесь за нами следили тысячи глаз», — отметила девушка.

Несмотря на выход в финал, итоговый приз — 10 миллионов рублей — получил футболист Павел Мамаев. Но «победителей не судят». Сейчас у Дарьи появилось очень много поклонников и заработок, связанный с публичной деятельностью.

«Если будут интересные проекты, то с удовольствием приму участие. Очень нравится проект „Новые Звезды в Африке“, посмотрим, как все будет идти», — поделилась планами Дарья Александрова.
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