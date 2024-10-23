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Проект

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Октябрь
«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»
23 октября, 09:20
В регионе растет количество мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников»
Более 4 тысяч мероприятий с начала года прошло в рамках межведомственного проекта, сообщили в правительстве Новосибирской области.
23 октября, 07:16
Новосибирская область станет площадкой для обсуждения лучших практик защиты детей
Новосибирская область станет центром всероссийской дискуссии о лучших региональных подходах к защите детей. На съезде соберутся детские правозащитники со всей страны, чтобы обсудить наиболее успешные практики профилактики социального сиротства и их возможное внедрение в других регионах.
18 октября, 09:39
Мэрия раскрыла, когда будет готов проект продления метро в Новосибирске
Администрация Новосибирска планирует продолжить развитие метрополитена, расширяя Дзержинскую линию. В муниципалитете рассказали о сроках подготовки проекта.
5 октября, 04:46
Кондитерскую фабрику построят под Новосибирском за полмиллиарда рублей
В Новосибирской области может появиться фабрика, где будут изготавливать кондитерские изделия: этот вопрос обсудили на инвестиционном совете.
3 октября, 01:55
Сентябрь
В Новосибирске продлят метро — сколько денег потребуется для проекта
Конкурс на разработку проектной документации по строительству новых станций метрополитена объявят в ближайшее время, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
25 сентября, 05:26
Краеведческий музей в Новосибирске отреставрируют — сколько надо денег
23 сентября, 05:20
Август
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Объявлен аукцион на разработку проекта капитального ремонта отрезка улицы Моторной, следует из материалов сайта госзакупок.
18 августа, 09:44
Июль
Как будет выглядеть Сквер Влюбленных, показали в Новосибирске
В Новосибирске начали благоустраивать новый сквер, который имеет романтичное название, сообщил зампредседателя комитета по строительству Заксобрания Илья Поляков.
29 июля, 13:34
У мэрии нет денег на обустройство пешеходной улицы Ленина в Новосибирске
11 июля, 08:17
Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске
8 июля, 04:59
Концепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам
В Новосибирске появится сквер имени композитора Эдуарда Артемьева, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
2 июля, 05:56
Июнь
625 научных разработок поддержало правительство Новосибирской области за 5 лет
В Новосибирской области с 2019 года правительством региона поддержано более 600 научных проектов, гранты выданы на общую сумму более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.
24 июня, 05:57
Обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск» представлена в регионе
В Новосибирской области представлена обновленная концепция «СмартСити-Новосибирск», которая предусматривает высокотехнологичные производства и научный кластер. Также в проекте сделан акцент на масштабное благоустройство будущего микрорайона.
6 июня, 08:59
Неделя осталась на выбор варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске
Инюшенский бор в Октябрьском районе включен в нацпроект «Формирование комфортной городской среды», сейчас жители могут выбрать дизайн-проект благоустройства, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
3 июня, 11:03
Апрель
В Новосибирске выдали новое разрешение на футбольный манеж — кто его построит
17 апреля, 08:42
В Новосибирске мост через Иню закроют на капремонт
Конкурс на разработку масштабной реконструкции переправы в Первомайском районе объявил муниципалитет
10 апреля, 06:18
Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске
8 апреля, 07:54
Март
В Новосибирске проектируется новый коллайдер — он стоит половину СКИФа
В Институте ядерной физики СО РАН начали проектировать новый коллайдер. В настоящий момент в мире отсутствуют его аналоги. Стоимость проекта может превысить 24 миллиарда рублей.
29 марта, 09:47
В Новосибирске приступают к проектированию центральной части парка «Усть-Тула»
29 марта, 06:30

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