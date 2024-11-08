Новосибирский спутник НОРБИ-3 запустили на орбиту

Posted 8 ноября, 07:47
Published 8 ноября, 07:47
Modified 8 ноября, 07:49
Updated 8 ноября, 07:49
Главная задача «Норби-3» — мониторинг радиационной обстановки в космосе в интересах Росгидромета. На спутнике также будет отработана новая спутниковая техника и алгоритмы, которые планируется использовать в федеральном проекте «Сфера». Аппарат работает в штатном режиме и уже передаёт данные для дальнейшего анализа.
Проект был реализован при активном участии студентов и преподавателей Передовой инженерной школы НГУ. Студенты программы «Космическое и специальное приборостроение» принимали участие в проектировании и подготовке аппарата к запуску, что позволило им применить на практике свои знания. Директор ПИШ Сергей Головин отметил, что космические проекты для университета являются приоритетными. В 2024 году НГУ значительно укрепил свою базу для создания спутников: был модернизирован центр для разработки и сборки малых аппаратов, а также увеличен парк испытательного оборудования.
Запуск «Норби-3» состоялся в рамках программы «УниверСат», реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос». Он стал частью крупнейшего запуска, когда на орбиту одновременно отправили 53 спутника — как российские, так и зарубежные, что стало рекордом по числу аппаратов за один запуск. В настоящее время в рамках программы «УниверСат» в космосе работают 22 малых аппарата, разработанных ведущими российскими вузами, включая три спутника от НГУ.