Новосибирский спутник НОРБИ-3 запустили на орбиту

Проект был реализован при активном участии студентов и преподавателей Передовой инженерной школы НГУ. Студенты программы «Космическое и специальное приборостроение» принимали участие в проектировании и подготовке аппарата к запуску, что позволило им применить на практике свои знания. Директор ПИШ Сергей Головин отметил, что космические проекты для университета являются приоритетными. В 2024 году НГУ значительно укрепил свою базу для создания спутников: был модернизирован центр для разработки и сборки малых аппаратов, а также увеличен парк испытательного оборудования.