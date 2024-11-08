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Posted 8 ноября, 07:47

Published 8 ноября, 07:47

Modified 8 ноября, 07:49

Updated 8 ноября, 07:49

Спутник «Норби-3»

Новосибирский спутник НОРБИ-3 запустили на орбиту

8 ноября 2024, 07:47
Фото: Роскосмос. Спутник «Норби-3»
Спутник «Норби-3», разработанный специалистами НГУ, успешно достиг орбиты после запуска с космодрома «Восточный», сообщили в пресс-службе университета.

Главная задача «Норби-3» — мониторинг радиационной обстановки в космосе в интересах Росгидромета. На спутнике также будет отработана новая спутниковая техника и алгоритмы, которые планируется использовать в федеральном проекте «Сфера». Аппарат работает в штатном режиме и уже передаёт данные для дальнейшего анализа.

Проект был реализован при активном участии студентов и преподавателей Передовой инженерной школы НГУ. Студенты программы «Космическое и специальное приборостроение» принимали участие в проектировании и подготовке аппарата к запуску, что позволило им применить на практике свои знания. Директор ПИШ Сергей Головин отметил, что космические проекты для университета являются приоритетными. В 2024 году НГУ значительно укрепил свою базу для создания спутников: был модернизирован центр для разработки и сборки малых аппаратов, а также увеличен парк испытательного оборудования.

Запуск «Норби-3» состоялся в рамках программы «УниверСат», реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос». Он стал частью крупнейшего запуска, когда на орбиту одновременно отправили 53 спутника — как российские, так и зарубежные, что стало рекордом по числу аппаратов за один запуск. В настоящее время в рамках программы «УниверСат» в космосе работают 22 малых аппарата, разработанных ведущими российскими вузами, включая три спутника от НГУ.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирск#Космос#Роскосмос#Проект#Запуск#Спутник
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