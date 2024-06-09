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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Пролетающие спутники Илона Маска Starlink заметили в небе над Новосибирском

Пролетающие спутники Илона Маска Starlink заметили в небе над Новосибирском

9 июня 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney, Данила Кулешов
Спутники компании SpaceX заметили поздней ночью 9 июня жители Коченевского района.

Пролет спутниковой системы сняли на видео местные подростки. Сначала они решили, что это самолеты, увиденное даже сравнивали с поездом. Затем они пришли к выводу, что это была глобальная спутниковая система Starlink («Старлинк»).

Видео: Данила Кулешов / телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Starlink предназначен для обеспечения интернетом труднодоступных территорий Земли. Так, благодаря спутникам компании Илона Маска, доступ к интернету получили коренные жители Мурабо из Бразилии. Аборигенов больше всего заинтересовали соцсети и контент для взрослых.

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