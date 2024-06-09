Пролетающие спутники Илона Маска Starlink заметили в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Пролет спутниковой системы сняли на видео местные подростки. Сначала они решили, что это самолеты, увиденное даже сравнивали с поездом. Затем они пришли к выводу, что это была глобальная спутниковая система Starlink («Старлинк»).
Starlink предназначен для обеспечения интернетом труднодоступных территорий Земли. Так, благодаря спутникам компании Илона Маска, доступ к интернету получили коренные жители Мурабо из Бразилии. Аборигенов больше всего заинтересовали соцсети и контент для взрослых.