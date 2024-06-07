Более 350 домов капитально отремонтируют в Новосибирской области в 2024 году

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Сергей Глебов, замминистра ЖКХ и энергетики региона, проверил прогресс капремонта жилых домов на улице Ботанической в Новосибирске. Он сообщил, что после внесения изменений в региональную программу капитального ремонта, на 2024 год запланировано ремонтировать 362 дома.
Глебов также рассказал о новых правилах, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, перед проведением капитального ремонта многоквартирных домов необходимо будет проводить техническое обследование.
Это позволит выявлять дома, требующие срочного ремонта, а также те, у которых износ достиг предельной отметки и в которых необходимо переселение жителей. В частности, на улице Ботанической в Заельцовском районе проводится последовательный ремонт домов, которым уже более 70 лет.