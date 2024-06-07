Более 350 домов капитально отремонтируют в Новосибирской области в 2024 году

Это позволит выявлять дома, требующие срочного ремонта, а также те, у которых износ достиг предельной отметки и в которых необходимо переселение жителей. В частности, на улице Ботанической в Заельцовском районе проводится последовательный ремонт домов, которым уже более 70 лет.