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Ремонтом займутся в текущем году

Более 350 домов капитально отремонтируют в Новосибирской области в 2024 году

7 июня 2024, 10:34
Фото: atas.info
Ремонтом займутся в текущем году
В Новосибирской области в 2024 году планируется капитальный ремонт 362 многоквартирных домов. Реализация программы капремонта на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Сергей Глебов, замминистра ЖКХ и энергетики региона, проверил прогресс капремонта жилых домов на улице Ботанической в Новосибирске. Он сообщил, что после внесения изменений в региональную программу капитального ремонта, на 2024 год запланировано ремонтировать 362 дома.

Глебов также рассказал о новых правилах, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, перед проведением капитального ремонта многоквартирных домов необходимо будет проводить техническое обследование.

Это позволит выявлять дома, требующие срочного ремонта, а также те, у которых износ достиг предельной отметки и в которых необходимо переселение жителей. В частности, на улице Ботанической в Заельцовском районе проводится последовательный ремонт домов, которым уже более 70 лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Дом#Капремонт
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