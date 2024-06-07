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Гостиница еще строится

Гостиницу «Турист» не могут достроить в Новосибирске — сдачу перенесли на 2025 год

7 июня 2024, 09:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Гостиница еще строится

Сдачу новосибирской гостиницы «Турист» на пл. Маркса перенесли на 2025 год

В Новосибирске не сдадут в текущем году гостиницу «Турист»: ее просто не достроили.

Гостиницу «Турист» начали строить в 1968 году, но через время возведение было остановлено. Спустя прошло 30 лет. Она долгое время портила вид площади Маркса.

В 2018 году нашелся инвестор, который был готов возводить объект. Но и тут возникли сомнения. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Последняя дата сдачи стояла на июнь 2024 года. Как пишет «Прецедент», гостиницу до сих пор не достроили, поэтому все дедлайны нарушены.

Теперь мэрия разрешила строить гостиницу до конца 2025 года. Смогут ли новосибирцы заселиться в номера гостиницы через год — остается загадкой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Гостиница
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