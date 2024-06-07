Гостиницу «Турист» не могут достроить в Новосибирске — сдачу перенесли на 2025 год

В 2018 году нашелся инвестор, который был готов возводить объект. Но и тут возникли сомнения. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Последняя дата сдачи стояла на июнь 2024 года. Как пишет «Прецедент», гостиницу до сих пор не достроили, поэтому все дедлайны нарушены.