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Updated Сегодня, 03:05

Дома снесут

100-летние дома собрались уничтожать в Новосибирске

5 июня 2024, 03:03
Фото: 1MI
Дома снесут
В Новосибирске снесут несколько аварийных домов, которым уже практически 100 лет, о чем свидетельствуют данные сайта «РТС-тендер».

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса аварийных домов. Выбранный исполнитель будет демонтировать несколько домов.

Здания расположены на следующих улицах: Старое шоссе, 2 (этот дом построили в 1955 году), Зональная, 2а (недвижимость возвели в 1960 году), Ногина, 2/4 (его построили в 1928 году) и Качалова, 25а (построили в 1930 году). Эти объекты официально признаны аварийными.

Примечательно, что жилой объект на улице Ногина расположен в Нахаловке — это самобытный район. Там планируется снос не только этого дома. Известно, что строили жилье для работников местного завода.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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