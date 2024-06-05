100-летние дома собрались уничтожать в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Новосибирске ищут подрядчика для сноса аварийных домов. Выбранный исполнитель будет демонтировать несколько домов.
Здания расположены на следующих улицах: Старое шоссе, 2 (этот дом построили в 1955 году), Зональная, 2а (недвижимость возвели в 1960 году), Ногина, 2/4 (его построили в 1928 году) и Качалова, 25а (построили в 1930 году). Эти объекты официально признаны аварийными.
Примечательно, что жилой объект на улице Ногина расположен в Нахаловке — это самобытный район. Там планируется снос не только этого дома. Известно, что строили жилье для работников местного завода.