100-летние дома собрались уничтожать в Новосибирске

Здания расположены на следующих улицах: Старое шоссе, 2 (этот дом построили в 1955 году), Зональная, 2а (недвижимость возвели в 1960 году), Ногина, 2/4 (его построили в 1928 году) и Качалова, 25а (построили в 1930 году). Эти объекты официально признаны аварийными.