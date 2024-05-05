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Снос планируется в рамках программы реконструкции больницы

Детскую туберкулезную больницу снесут под Новосибирском

5 мая 2024, 05:24
Фото: 1MI
Снос планируется в рамках программы реконструкции больницы
Поиск подрядчика для сноса нескольких зданий лечебного учреждения объявил региональный Минстрой.

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на снос корпусов детского туберкулезного санатория, расположенного в поселке Мочище под Новосибирском. Согласно документам, победитель конкурса должен будет «методом обрушения» демонтировать овощехранилище, склад, пищеблок и лечебный корпус № 6.

При этом, говорится в конкурсной документации, исполнитель работ должен обеспечить для заказчика непрерывную круглосуточную трансляцию видео с объекта при попощи веб-камер.

Начальная стоимость контракта составляет 23,874 млн рублей, все работы должны быть выполнены в срок с 1 июня до 1 сентября 2024 года.

Снос строений осуществляется в рамках первого этапа реконструкции медучреждения, говорится в описании закупки. Редакция направила запрос в региональный Минстрой, чтобы узнать детали предстоящей перестройки больницы.

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#Новосибирск#Снос#Реконструкция#Тендер#Минстрой
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