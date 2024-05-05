Детскую туберкулезную больницу снесут под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на снос корпусов детского туберкулезного санатория, расположенного в поселке Мочище под Новосибирском. Согласно документам, победитель конкурса должен будет «методом обрушения» демонтировать овощехранилище, склад, пищеблок и лечебный корпус № 6.
При этом, говорится в конкурсной документации, исполнитель работ должен обеспечить для заказчика непрерывную круглосуточную трансляцию видео с объекта при попощи веб-камер.
Начальная стоимость контракта составляет 23,874 млн рублей, все работы должны быть выполнены в срок с 1 июня до 1 сентября 2024 года.
Снос строений осуществляется в рамках первого этапа реконструкции медучреждения, говорится в описании закупки. Редакция направила запрос в региональный Минстрой, чтобы узнать детали предстоящей перестройки больницы.