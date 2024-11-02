Реконструкция

Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»

С приходом теплого времени года «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активизировали модернизацию объектов электросетевого хозяйства практически по всей территории региона. Все работы идут в рамках реализации масштабной инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе компании.