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Реконструкция

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Ноябрь
В поселке Линево завершили строительство спортивного стадиона
Объект с новыми универсальными спортивными площадками был возведен в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
2 ноября, 09:01
Октябрь
Колыванскую поликлинику готовят подключить к электросетям «Россети Новосибирск»
В Новосибирской области завершается реконструкция Колыванской центральной районной больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». На месте двух снесенных зданий строится современная поликлиника, для которой специалисты «Россети Новосибирск» уже подготовили электросетевую инфраструктуру.
17 октября, 08:50
Зеленый газон появился на месте снесенного Park Cafe в Новосибирске
История долгой реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске наконец-то завершилась. На месте снесенного здания Park Cafe в октябре появился зеленый травяной газон.
14 октября, 00:36
На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей
Проблемный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш», расположенный вблизи Новосибирска, будет расширен, рссказали в «Сибуправтодоре».
9 октября, 01:30
Сентябрь
Самый маленький памятник конструктивизма начали реставрировать в Новосибирске
В Новосибирске приступили к ремонту здания памятника конструктивизма, о работах сообщают горожане.
22 сентября, 11:21
Сквер Героев Донбасса открыли в Новосибирске после реконструкции
Масштабная реконструкция сквера в память о Героях Донбасса закончена в Октябрьском районе, об открытии сообщает мэрия Новосибирска.
13 сентября, 03:40
Компания из Новосибирска получила многомиллиардный контракт в Казани
Крупный новосибирский подрядчик выиграл тендер на реконструкцию аэропорта в столице Татарстана, следует из материалов сайта госзакупок.
5 сентября, 07:14
Август
Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение
16 августа, 11:11
Старый и неработающий 16 лет фонтан за ДК Горького восстановят в Новосибирске
О реконструкции фонтана за ДК Горького сообщили в департаменте культуры мэрии Новосибирска.
16 августа, 05:18
Сдачу Первомайского сквера в Новосибирске снова просрочили
В Новосибирске так и не могут сдать Первомайский сквер, который обещали сделать готовым 10 августа: там все еще продолжается ремонт, сообщают горожане.
15 августа, 04:34
Сквер у театра «Глобус» в Новосибирске ждет масштабная реконструкция
Руководство государственного театра потратит на благоустройство территории более 41 млн рублей.
5 августа, 06:49
Июль
Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии
30 июля, 08:52
Июнь
Шок-цена. Сквер в центре Новосибирска вымостили плиткой по завышенным расценкам
27 июня, 05:34
Май
Более 85 км ЛЭП ввели в эксплуатацию с начала 2024 года «Россети Новосибирск»
С приходом теплого времени года «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активизировали модернизацию объектов электросетевого хозяйства практически по всей территории региона. Все работы идут в рамках реализации масштабной инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе компании.
31 мая, 05:45
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
19 мая, 03:04
После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска
В Первомайском сквере Новосибирска после реконструкции протестировали фонтан «Мишка», отныне у сооружения есть подсветка, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
14 мая, 10:31
45 млн рублей потратят на обустройство газонов в Новосибирске
В трех районах города в 2024 году запланировано восстановление газонов, сообщили в пресс-центре муниципалитета.
12 мая, 09:46
По нацпроекту в Новосибирске ремонтируют улицу Авиастроителей
Реконструкция производится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в нынешнем году в его рамках отремонтируют 19 километров дорог, следует из сообщения мэрии Новосибирска.
8 мая, 10:17
Часть автобусов и маршруток в Новосибирске поменяют схему движения
В Новосибирске до сентября из-за реконструкции теплосети закроют движение по участку улицы Пархоменко, поэтому несколько городских автобусов и маршруток вынуждены изменить привычный маршрут, следует из сообщения мэрии.
8 мая, 04:25
Детскую туберкулезную больницу снесут под Новосибирском
5 мая, 05:24

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