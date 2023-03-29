В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
К сдаче уже готовят в поселке Садовый новую инфекционную больницу на 500 коек, с площадкой для вертолетов. Ее, к слову, строит инвестиционно-строительный холдинг «К1» в рамках государственно-частного партнерства. А здание и участок земли 2,5 га в центре Новосибирска на Семьи Шамшиных, 41 значит скоро освободят. По этому случаю губернатор области Андрей Травников поручил мэрии до октября 2023 года продумать, кому и под что передать территорию. Да так, чтобы она приносила прибыль в казну области. Выстроилась очередь из девелоперов, желающих получить этот участок.
Один из застройщиков Александр Бойко рассказал НГС, что хотел бы заполучить участок для строительства конгресс-центра. Ему понравилось, что эта территория больше в 4 раза той, что за НОВАТом, где он изначально хотел возвести подобный объект.
А другой девелопер Валентин Тиунов считает, что нужно принять предложение Шимкива во внимание и построить школу. Также у властей есть идея продать на торгах участок на Семьи Шамшиных за 2,5 млрд рублей под высотную застройку.
Однако здесь могут помешать жители тихого центра, как это происходит сейчас с территорией «Универсама». Напомним, уже долгое время они протестуют против строительства многоэтажек на месте магазина. По их мнению, высотные дома помещают им спокойно жить и любоваться видами из окна.