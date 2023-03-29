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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы

29 марта 2023, 05:54
Фото: 2ГИС
Что появится вместо инфекционной больницы в центре Новосибирске
Спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив в 2022 году предложил построить школу на участке улицы Семьи Шамшиных, на котором находится инфекционная больница. Сейчас эту идею начали активно обсуждать власти, также землей заинтересовались девелоперы. Узнали, что может появится на этой территории.

К сдаче уже готовят в поселке Садовый новую инфекционную больницу на 500 коек, с площадкой для вертолетов. Ее, к слову, строит инвестиционно-строительный холдинг «К1» в рамках государственно-частного партнерства. А здание и участок земли 2,5 га в центре Новосибирска на Семьи Шамшиных, 41 значит скоро освободят. По этому случаю губернатор области Андрей Травников поручил мэрии до октября 2023 года продумать, кому и под что передать территорию. Да так, чтобы она приносила прибыль в казну области. Выстроилась очередь из девелоперов, желающих получить этот участок.

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Один из застройщиков Александр Бойко рассказал НГС, что хотел бы заполучить участок для строительства конгресс-центра. Ему понравилось, что эта территория больше в 4 раза той, что за НОВАТом, где он изначально хотел возвести подобный объект.

А другой девелопер Валентин Тиунов считает, что нужно принять предложение Шимкива во внимание и построить школу. Также у властей есть идея продать на торгах участок на Семьи Шамшиных за 2,5 млрд рублей под высотную застройку.

Однако здесь могут помешать жители тихого центра, как это происходит сейчас с территорией «Универсама». Напомним, уже долгое время они протестуют против строительства многоэтажек на месте магазина. По их мнению, высотные дома помещают им спокойно жить и любоваться видами из окна.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Инфекционная больница №1#Застройщик#Общество#Строительство#Экономика#Здравоохранение#Школа
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