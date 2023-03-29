В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы

К сдаче уже готовят в поселке Садовый новую инфекционную больницу на 500 коек, с площадкой для вертолетов. Ее, к слову, строит инвестиционно-строительный холдинг «К1» в рамках государственно-частного партнерства. А здание и участок земли 2,5 га в центре Новосибирска на Семьи Шамшиных, 41 значит скоро освободят. По этому случаю губернатор области Андрей Травников поручил мэрии до октября 2023 года продумать, кому и под что передать территорию. Да так, чтобы она приносила прибыль в казну области. Выстроилась очередь из девелоперов, желающих получить этот участок.