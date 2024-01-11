Производство малых космических спутников запустят в Новосибирске

Фабрика будет заниматься технологическим процессом по изготовлению оборудования для спутников, а в последующем сможет выпускать полноценные космические аппараты. На данный момент вуз уже работает над разработкой нагрузок для спутников «Марафон IoT» в рамках проекта «Сфера», которым руководит Роскосмос. Также университет является главным исполнителем программы разработки системы глобального мониторинга Земли «Грифон», в которую войдут 136 спутников на базе платформы «кубсат».