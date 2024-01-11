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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Фабрику аппаратуры откроют в Новосибирске

Производство малых космических спутников запустят в Новосибирске

11 января 2024, 09:34
Фото: Midjourney
Фабрику аппаратуры откроют в Новосибирске
В Новосибирске планируется создать фабрику для массового производства оборудования для маленьких космических аппаратов.

Данное предприятие будет расположено на базе Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) и планируется открыть его в 2024 году, сообщил директор ПИШ НГУ Сергей Головин во время пресс-конференции ТАСС.

Фабрика будет заниматься технологическим процессом по изготовлению оборудования для спутников, а в последующем сможет выпускать полноценные космические аппараты. На данный момент вуз уже работает над разработкой нагрузок для спутников «Марафон IoT» в рамках проекта «Сфера», которым руководит Роскосмос. Также университет является главным исполнителем программы разработки системы глобального мониторинга Земли «Грифон», в которую войдут 136 спутников на базе платформы «кубсат».

Университет также планирует продолжить запуск своих собственных спутников «НОРБИ». Ранее уже были успешно запущены аппараты «НОРБИ-1» и «НОРБИ-2». Оба запуска произведены в рамках программы «УниверСат», которая входит в государственную корпорацию Ростех.

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#Технологии#Наука#Новосибирск#НГУ#Роскосмос#Эмилия Губарева
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