Производство малых космических спутников запустят в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Данное предприятие будет расположено на базе Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) и планируется открыть его в 2024 году, сообщил директор ПИШ НГУ Сергей Головин во время пресс-конференции ТАСС.
Фабрика будет заниматься технологическим процессом по изготовлению оборудования для спутников, а в последующем сможет выпускать полноценные космические аппараты. На данный момент вуз уже работает над разработкой нагрузок для спутников «Марафон IoT» в рамках проекта «Сфера», которым руководит Роскосмос. Также университет является главным исполнителем программы разработки системы глобального мониторинга Земли «Грифон», в которую войдут 136 спутников на базе платформы «кубсат».
Университет также планирует продолжить запуск своих собственных спутников «НОРБИ». Ранее уже были успешно запущены аппараты «НОРБИ-1» и «НОРБИ-2». Оба запуска произведены в рамках программы «УниверСат», которая входит в государственную корпорацию Ростех.