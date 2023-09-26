Новые вирусы и космос: форум биотехнологий OpenBio открылся в Новосибирской области

«Новосибирская область — центр науки и инноваций и используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio — одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии — сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил „зеленый коридор“ по всем направлениям поддержки нашего министерства», — отметил он.