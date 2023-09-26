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В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.

Новые вирусы и космос: форум биотехнологий OpenBio открылся в Новосибирской области

26 сентября 2023, 06:45
Фото: nso.ru
В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
Более 1600 участников из 60 регионов России и 10 зарубежных государств — в наукограде Кольцово при поддержке Правительства региона начал свою работу X форум открытых коммуникаций OpenBio.

Площадка коммуникаций OpenBio объединяет научную конференцию, экспозицию биотехнологических предприятий и форум, публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти. В церемонии открытия форума принял участие врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, который от лица Губернатора Андрея Травникова поприветствовал гостей и участников форума.

«Новосибирская область — центр науки и инноваций и используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio — одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии — сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил „зеленый коридор“ по всем направлениям поддержки нашего министерства», — отметил он.

В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
Фото: nso.ru

Форум будет работать по 29 сентября. В числе главных тем повестки — современные подходы в разработке наборов реагентов для диагностики и мониторинга инфекционных болезней животных, изучение механизмов старения и долголетия, расшифровка генома вируса оспы обезьян и профилактика, создание методики для обнаружения новых вирусов, перспективы биотехнологических экспериментов в космосе.

Площадка является логическим продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.

В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
В Кольцово открылся форум биотехнологий OpenBio.
Фото: nso.ru

В этом году форум впервые включает экспертные сессии и дискуссии по вопросам развития и кадрового обеспечения отрасли, биотехнологий для космоса, а также блок искусства — создание «научной» музыки. Важная часть серии мероприятий на OpenBio — это конференция молодых ученых, где они могут представить результаты своих научных исследований, установить новые связи и контакты.

Также в рамках форума пройдет детский форум «Наука без границ», цель которого — формирование и развитие у детей и юношества интереса к творческой и экспериментально-исследовательской деятельности. Развернутая программа OpenBio-2023 представлена на официальном сайте форума.

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#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Форум#Ольга Храмушкина#Вирусы
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