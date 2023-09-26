В Новосибирске прошла эвакуация в СберБанке на Серебренниковской

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Эвакуация прошла на Серебренниковской, 20. По этому адресу расположено высотное административное здание с офисом СберБанка на первом этаже, офисами страховой компании, а также кофейня.
Десятки людей покинули здание. На место скорую помощь и спецслужбы не вызывали.
"Эвакуация была учебной. Все сотрудники уже вернулись к работе", - сообщили в СберБанке.
Напомним, недавно эвакуация прошла в аквапарке "Аквамир". Неизвестные сообщили о бомбе в здании.