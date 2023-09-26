atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В Новосибирске прошла эвакуация в СберБанке на Серебренниковской

В Новосибирске прошла эвакуация в СберБанке на Серебренниковской

26 сентября 2023, 06:16
Фото: 1MI
Посетителей и сотрудников СберБанка вывели на улицу в Новосибирске утром 26 сентября. В здании прозвучал сигнал тревоги.

Эвакуация прошла на Серебренниковской, 20. По этому адресу расположено высотное административное здание с офисом СберБанка на первом этаже, офисами страховой компании, а также кофейня. 

Десятки людей покинули здание. На место скорую помощь и спецслужбы не вызывали.

"Эвакуация была учебной. Все сотрудники уже вернулись к работе", - сообщили в СберБанке. 

Напомним, недавно эвакуация прошла в аквапарке "Аквамир". Неизвестные сообщили о бомбе в здании.

Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУНа сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: стал известен бюджет СФРВ Декаду пожилых людей в Новосибирской области пройдет более 1600 мероприятий
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Банк#Эвакуация
Подпишитесь
«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ
Вчера, 13:19
Когда включат отопление в Новосибирске в сентябре 2023 — в мэрии обещают за 6 дней
Сегодня, 03:22
Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска
Сегодня, 04:38
О новых льготах для пенсионеров рассказал замминистра труда и социального развития
Вчера, 07:54
Банки в Новосибирской области меняют на банкноты залежавшиеся монеты
Сегодня, 03:08
Владелец Infiniti в Новосибирске избил отца ребенка-инвалида за место на парковке
Сегодня, 05:35