«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ

Друзья сразу заподозрили неладное и заявили в полицию, но там не сразу начали поиски девушки. Через три дня Анастасию нашли — погибшей с признаками насильственной смерти. Отыскали сразу и ее ухажера Низара. В данный момент мужчина под арестом, как сообщила подруга убитой Анастасия Полозкова в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).