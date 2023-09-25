«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Друзья сразу заподозрили неладное и заявили в полицию, но там не сразу начали поиски девушки. Через три дня Анастасию нашли — погибшей с признаками насильственной смерти. Отыскали сразу и ее ухажера Низара. В данный момент мужчина под арестом, как сообщила подруга убитой Анастасия Полозкова в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Известно, что Анастасия Емельянова вела активную социальную жизнь. По окончании Новосибирского государственного университета она уехала на ПМЖ в Турцию. Там собрала группу активисток и начала вести канал на YouTube «Феминистки поясняют».
Девушки обсуждали поведение мужчин, женскую моду, которую называли порой странной и вульгарной, поднимали темы буллинга, боди-позитива, булимии. А самое главное — темы домашнего насилия.
«Настя была активной феминисткой. Боролась с домашним насилием. Помогла многим женщинам, которые пострадали от мужей-тиранов», — рассказали ее подруги.
Вероятно, помимо жениха Анастасии местные полицейские будут допрашивать также мужчин, которым она могла «насолить», ведя свой блог.