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Жених-турок мог убить выпускницу НГУ: она защищала женщин от мужей-тиранов

«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ

25 сентября 2023, 13:19
Фото: кадр из YouTube-канала «Феминистки поясняют»

Жених-турок мог убить выпускницу НГУ: она защищала женщин от мужей-тиранов

В турецком Эрзуруме нашли мертвой известную в России феминистку, выпускницу НГУ Анастасию Емельянову. Она пропала вместе со своим парнем-турком 20 сентября. Сейчас его подозревают в убийстве сибирячки.

Друзья сразу заподозрили неладное и заявили в полицию, но там не сразу начали поиски девушки. Через три дня Анастасию нашли — погибшей с признаками насильственной смерти. Отыскали сразу и ее ухажера Низара. В данный момент мужчина под арестом, как сообщила подруга убитой Анастасия Полозкова в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Чем занималась погибшая сибирячка Емельянова

Известно, что Анастасия Емельянова вела активную социальную жизнь. По окончании Новосибирского государственного университета она уехала на ПМЖ в Турцию. Там собрала группу активисток и начала вести канал на YouTube «Феминистки поясняют».

Девушки обсуждали поведение мужчин, женскую моду, которую называли порой странной и вульгарной, поднимали темы буллинга, боди-позитива, булимии. А самое главное — темы домашнего насилия.

«Настя была активной феминисткой. Боролась с домашним насилием. Помогла многим женщинам, которые пострадали от мужей-тиранов», — рассказали ее подруги.

Вероятно, помимо жениха Анастасии местные полицейские будут допрашивать также мужчин, которым она могла «насолить», ведя свой блог.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Убийство#18+
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