В Декаду пожилых людей в Новосибирской области пройдет более 1600 мероприятий

Напомним, численность населения Новосибирской области составляет 2,8 млн человек, из них почти 24%, а это свыше 651 тысячи — граждане старше трудоспособного возраста. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе успешно реализуется федеральный проект «Старшее поколение», направленный на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни. Граждане в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста могут пройти получить новые профессиональные компетенции, обучаясь на курсах федерального проекта «Содействие занятости».