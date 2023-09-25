Новосибирская область — лидер Сибири по строительству служебного и социального жилья

Андрей Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья, совмещённая со строительством жилья для других категорий граждан, в первую очередь для детей-сирот, действующая в Новосибирской области уже пять лет, себя полностью оправдала. «Посещая территории, я встречаюсь с работниками системы образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, которые приняли решение о переезде в сельскую местность именно благодаря получению квартир по этой программе. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, мы будем не только сохранять, но даже увеличивать объём финансирования по служебному жилью и по детям-сиротам. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств важно не только выдвигать свои инициативы, но и изучать опыт других регионов.