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Оперативное совещание в Правительстве региона о ходе строит ельства служебного жилья и жилья для детей-сирот.

Новосибирская область — лидер Сибири по строительству служебного и социального жилья

25 сентября 2023, 08:41
Фото: nso.ru
Оперативное совещание в Правительстве региона о ходе строит ельства служебного жилья и жилья для детей-сирот.
Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о ходе строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот выступил временно исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Количество построенных домов и квартир для служебного и социального жилья увеличивается в Новосибирской области пятый год подряд. В 2021 году это было 7 домов, в 2022 — 16, в 2023 — 37, и в 2024 планируется построить и сдать 45 таких домов. В этом направлении Новосибирская область существенно опережает все другие регионы Сибирского федерального округа.

В областном бюджете на 2023 год на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот предусмотрено 1,978 млрд рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья, совмещённая со строительством жилья для других категорий граждан, в первую очередь для детей-сирот, действующая в Новосибирской области уже пять лет, себя полностью оправдала. «Посещая территории, я встречаюсь с работниками системы образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, которые приняли решение о переезде в сельскую местность именно благодаря получению квартир по этой программе. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, мы будем не только сохранять, но даже увеличивать объём финансирования по служебному жилью и по детям-сиротам. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств важно не только выдвигать свои инициативы, но и изучать опыт других регионов.

Оперативное совещание в Правительстве региона о ходе строит ельства служебного жилья и жилья для детей-сирот.Оперативное совещание в Правительстве региона о ходе строит ельства служебного жилья и жилья для детей-сирот.
Оперативное совещание в Правительстве региона о ходе строит ельства служебного жилья и жилья для детей-сирот.
Фото: nso.ru

Приятно отметить, что мы опять впереди федеральных решений — у нас такой инструмент, как жилищный сертификат для детей-сирот, действует уже больше двух лет, а на федеральном уровне решение о применении такого сертификата принято только недавно. По строительству служебного жилья — это программа далеко не во всех субъектах реализуется. Важно изучать опыт других регионов — в которых она есть.

На защите бюджета министерства строительства будем обсуждать, как увеличить масштабы строительства и приобретения востребованных квартир по программе. Это касается, в том числе, социальной сферы, поэтому прошу министра здравоохранения и министра образования тоже присоединиться», — распорядился Андрей Травников.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 дома (23 квартиры для сирот, 10 служебных квартир) в Коченёвском, Сузунском, Татарском и Черепановском районах. Из подлежащих вводу в 2023 году находится на стадии строительства и в высокой степени готовности 33 дома в Барабинском, Доволенском, Карасукском, Коченёвском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах. Ввод домов планируется в октябре–декабре 2023 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Андрей Травников#Дети-сироты#Ольга Храмушкина#Алексей Колмаков#Социальное жилье
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