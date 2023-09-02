Каменская: новая станция метро запланирована для строительства в Новосибирске

В проекте предусмотрено строительство 32 новых станций метро до 2050 года. В том числе, в плане есть станция «Каменская» на перекрестке Военной и Ипподромской улиц, строительство этой станции запланировано после 2030 года. Одним из первых этапов станет продление Дзержинской линии до станции «Молодежная» и «Гусинобродская», Ленинская линия будет продлена на две станции — «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а от станции «Заельцовская» метро продлят до Родников.