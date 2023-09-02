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В Новосибирске в план внесена новая станция метро.

Каменская: новая станция метро запланирована для строительства в Новосибирске

2 сентября 2023, 10:09
Фото: 1MI
В Новосибирске в план внесена новая станция метро.
В генплане Новосибирска есть продолжение строительства правобережной ветки метро до пересечения улиц Ипподромская и Военная, там планируется построить станцию метро «Каменская».

Этим летом стало известно что в Новосибирске будут выделены дополнительные финансовые средства на строительство новых станций метро. 180 млн рублей до 2025 года в бюджете Новосибирской области заложено на продолжение Дзержинской линии метро от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная». В общей сложности на развитие метрополитена из областного бюджета на подготовку проектной документации выделят 540 млн рублей, из бюджета города 95 млн рублей.

В проекте предусмотрено строительство 32 новых станций метро до 2050 года. В том числе, в плане есть станция «Каменская» на перекрестке Военной и Ипподромской улиц, строительство этой станции запланировано после 2030 года. Одним из первых этапов станет продление Дзержинской линии до станции «Молодежная» и «Гусинобродская», Ленинская линия будет продлена на две станции — «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а от станции «Заельцовская» метро продлят до Родников.

Еще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
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Продолжается строительство станции «Спортивная» в Новосибирске.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Новосибирское метро
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