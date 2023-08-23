Мэр Анатолий Локоть принял участие в работе круглого стола Форума «Технопром-2023»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом, который притягивает к себе важные мероприятия, не так давно завершился форум «Архипелаг 2023», посвященный беспилотной авиации, и вот уже стартует следующий крупный международный форум, посвященный экономике и промышленному развитию «Технопром-2023».
«Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные выборы, давайте принимать их как данность, — начал свою речь на открытии круглого стола мэр Новосибирска Анатолий Локоть, — переориентация страны в целом с запада на восток, четко очень звучит установка руководства нашей страны, президента Российской Федерации. Центр мировой экономики сдвигается в Азию, и географическое преимущество Новосибирска в том, что он стоит на торговых путях с Казахстаном, другими странами Центральной Азии, Востоком в целом и Севером, который сейчас осваивается бурными темпами. Но и про западных партнеров не надо забывать — Новосибирск эффективно сотрудничает с Республикой Беларусь. Все это открывает перед нами определенные перспективы, и у нас появляется больше возможностей для экономического и технологического сотрудничества с зарубежными странами».
Мэр также не стал обходить стороной актуальные для экономики вопросы импортозамещения: «Если говорить о решении задачи импортозамещения, я бы предложил не импортозамещение, а импортоопережение. Мы всегда, когда нам объявляли блокаду, мы выходили из этих ситуаций тем, что не догоняли, а выстраивали свои решения, определенные пути, которые опережают технологические наработки. И это позволяло нам реализовывать замечательные проекты в атомной энергетике, в освоении космоса».
Как доказательство эффективного развития Новосибирска глава муниципального образования привел результаты работы аэропорта Толмачево: «Мы крупнейший авиационный хаб в Сибири, в 2022 года аэропорт Толмачево обслужил почти 7,6 миллиона пассажиров, это и в ближайшие годы задача удвоить этит показатели.
Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», модератор круглого стола рассказал о том, логистика Новосибирска завязана на инфраструктуру города и пригорода: «Можно быстро доставить товары и пассажиров до Новосибирска, но важно также быстро довезти их до места назначения в городе».
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин напомнил, что полтора месяца назад в Новосибирске прошел Международный X юбилейный транспортный форум. Это важное событие для транспортной сети города и определения его места в российской транспортной сети. Михаил Никулин выступил с докладом «Основные направление развития транспортной инфраструктуры» и рассказал, что нужно Новосибирску, чтобы стать логистическим центром №1 на пути из Китая в Европу.
Михаил Никулин показал поэтапное развитие городских дорог на ближайшие десять лет и подчеркнул, что плановое развитие дорожной сети необходимо: «Из всех разделов генерального плана Новосибирска наиболее проработанным является план дорожной сети — мы имеем стратегический план развития дорог и метрополитена до 2070 года».
Также участники круглого стола услышали, как идет реализация этого стратегического плана сейчас: «Северный обход уже построен, идет строительство Восточного обхода, и первые десятки километров этой дороги будут сданы уже в этом году, эта магистраль плавно перетекает в Чуйский тракт. Далее идет развитие Южного транзита — это магистраль Тульская — Плющихинская, включая Бугринский мост. Таким образом, создается первичный транспортный каркас».
Рассказал Михаил Никулин и о перспективах развития дорог после 2030 года — будет построен Южный обход, мы можем увидеть еще два моста через Обь, также уже внесенных в генеральный план развития города.
Не обошел вниманием заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии и развитие пригородных железнодорожные перевозок, а также такого экологически чистого городского транспорта, как трамвай. По словам Михаила Никулина рельсовый транспорт в Новосибирске может взять на себя до 50-60% всех транспортных потоков.
«Тема развития транспортного каркаса всегда в приоритете в работе нашей команды, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Необходимо рассмотреть и применять технологии, подходы и решения, которые позволили бы Новосибирску идти на шаг вперед». Также мэр подчеркнул, что в данный момент идет обновление общественного транспорта в Новосибирске, закупается чистый, комфортный, современный пассажирский транспорт для города.
О переориентации грузов и торговли на восток рассказал и Тимофей Бажин, начальник службы организации таможенного контроля Сибирского таможенного управления: «Основной объем международных грузовых перевозок приходится на направления Ташанта, Хандагай, воздушные ворота — Толмачево в Новосибирске, Красноярск, Иркутск».
Мэр Новосибирска назвал сроки завершения строительства и открытия для пассажиров станции метро «Спортивная».