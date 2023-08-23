Мэр Анатолий Локоть принял участие в работе круглого стола Форума «Технопром-2023»

«Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные выборы, давайте принимать их как данность, — начал свою речь на открытии круглого стола мэр Новосибирска Анатолий Локоть, — переориентация страны в целом с запада на восток, четко очень звучит установка руководства нашей страны, президента Российской Федерации. Центр мировой экономики сдвигается в Азию, и географическое преимущество Новосибирска в том, что он стоит на торговых путях с Казахстаном, другими странами Центральной Азии, Востоком в целом и Севером, который сейчас осваивается бурными темпами. Но и про западных партнеров не надо забывать — Новосибирск эффективно сотрудничает с Республикой Беларусь. Все это открывает перед нами определенные перспективы, и у нас появляется больше возможностей для экономического и технологического сотрудничества с зарубежными странами».