Мэр Новосибирска огласил сроки открытия станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске откроется в 2023 году. Планируется, что окончание работ назначено на октябрь. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале 21 августа.
Ожидается, что ежедневный поток пассажиров будет составлять 12 тысяч человек, а во время спортивных мероприятий возможно увеличение до 40 тысяч человек.
«На обслуживание станции будет набрано 140 человек. В настоящее время проходит набор и обучение персонала», — сказал Анатолий Локоть.
Мэр рассказал о наличии рентгеновских установок «Инспектор», которые позволят быстро проверять багаж пассажиров, а также о наличии 12 эскалаторов, лифтов и турникетов.