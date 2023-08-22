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Метро откроют в этом году

Мэр Новосибирска огласил сроки открытия станции метро «Спортивная»

22 августа 2023, 01:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Метро откроют в этом году
В 2023 году в Новосибирске откроется станция метро «Спортивная», которая будет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в день.

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске откроется в 2023 году. Планируется, что окончание работ назначено на октябрь. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале 21 августа.

Ожидается, что ежедневный поток пассажиров будет составлять 12 тысяч человек, а во время спортивных мероприятий возможно увеличение до 40 тысяч человек.

«На обслуживание станции будет набрано 140 человек. В настоящее время проходит набор и обучение персонала», — сказал Анатолий Локоть.

Мэр рассказал о наличии рентгеновских установок «Инспектор», которые позволят быстро проверять багаж пассажиров, а также о наличии 12 эскалаторов, лифтов и турникетов.

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют к концу 2023 года
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Транспорт#Город#Спортивная#Новосибирское метро#Мэр#Мэр Новосибирска
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