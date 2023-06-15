Сроки снова перенесли. Когда в Новосибирске откроют новую станцию метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Власти Новосибирска перенесли открытие станции метро «Спортивная» на октябрь 2023 года. Последний срок запуска был назначен на июль, но по словам исполняющего обязанности директора МП «Метро МиР» Алексея Галкина, работы на станции еще не закончены.
Главным оборудованием на станции уже оснащены эскалаторы, вентиляционные системы и электрошкафы. Однако депутаты Законодательного Собрания сообщили о проблемах с ливневыми стоками и электроснабжением на будущей станции метро, которые могут препятствовать точному сроку запуска.
Чтобы этого избежать, руководитель рабочей группы Владимир Анисимов потребовал полную информацию о работах и точных сроках их завершения.