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Сроки снова перенесли. Когда в Новосибирске откроют новую станцию метро «Спортивная»

15 июня 2023, 01:23
Фото: atas.info
Станцию обещают открыть в этому году

В Новосибирске перенесли срок сдачи станции метро «Спортивная»

На осень перенесли срок сдачи метро станции «Спортивная», о чем стало известно на заседании рабочей группы Законодательного Собрания, которая ответственна за развитие метрополитена.

Власти Новосибирска перенесли открытие станции метро «Спортивная» на октябрь 2023 года. Последний срок запуска был назначен на июль, но по словам исполняющего обязанности директора МП «Метро МиР» Алексея Галкина, работы на станции еще не закончены.

Главным оборудованием на станции уже оснащены эскалаторы, вентиляционные системы и электрошкафы. Однако депутаты Законодательного Собрания сообщили о проблемах с ливневыми стоками и электроснабжением на будущей станции метро, которые могут препятствовать точному сроку запуска.

Чтобы этого избежать, руководитель рабочей группы Владимир Анисимов потребовал полную информацию о работах и точных сроках их завершения.

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появилось первое информационное табло
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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