Сроки снова перенесли. Когда в Новосибирске откроют новую станцию метро «Спортивная»

Главным оборудованием на станции уже оснащены эскалаторы, вентиляционные системы и электрошкафы. Однако депутаты Законодательного Собрания сообщили о проблемах с ливневыми стоками и электроснабжением на будущей станции метро, которые могут препятствовать точному сроку запуска.