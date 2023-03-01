В Новосибирске срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на лето

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут ввести в эксплуатацию в мае-июне 2023 года. И это несмотря на то, что она готова на 97%, как рассказывали ранее в мэрии.

Подрядчик «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов пояснил «МК в Новосибирске», что сейчас идут работы по внутренней отделке. Они могут затянуться до лета. Также пришлось потратить время на изменение проектной сметы, когда в страну перестали ввозить импортное оборудование. Организация искала аналоги на замену. Пока точная дата открытия станции «Спортивная» неизвестна. Ее могут ввести либо в конце весны, либо летом.