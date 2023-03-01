В Новосибирске срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на лето

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Подрядчик «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов пояснил «МК в Новосибирске», что сейчас идут работы по внутренней отделке. Они могут затянуться до лета.
Также пришлось потратить время на изменение проектной сметы, когда в страну перестали ввозить импортное оборудование. Организация искала аналоги на замену.
Пока точная дата открытия станции «Спортивная» неизвестна. Ее могут ввести либо в конце весны, либо летом.