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Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

В Новосибирске срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на лето

1 марта 2023, 02:34
Фото: atas.info
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут ввести в эксплуатацию в мае-июне 2023 года. И это несмотря на то, что она готова на 97%, как рассказывали ранее в мэрии.

Подрядчик «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов пояснил «МК в Новосибирске», что сейчас идут работы по внутренней отделке. Они могут затянуться до лета.

Также пришлось потратить время на изменение проектной сметы, когда в страну перестали ввозить импортное оборудование. Организация искала аналоги на замену.

Пока точная дата открытия станции «Спортивная» неизвестна. Ее могут ввести либо в конце весны, либо летом.

#Алина Шефер#Новосибирское метро#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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