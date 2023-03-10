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Эскалаторы не по проекту установили на станции метро "Спортивная" в Новосибирске

10 марта 2023, 09:34
Фото: atas.info
Сроки сдачи "Спортивной" туманны

Эскалаторы, не предусмотренные проектом, установили на станции метро "Спортивная"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, в чем причина задержки сдачи в эксплуатацию новой станции метро. Подрядчик не стал придерживаться первоначальной документации

Вместо предусмотренных проектом эскалаторов производства завода в Санкт-Петербурге на строящейся станции метро "Спортивная" в Ленинском районе Новосибирска установили подъемные механизмы производства Словакии. При этом их стоимость составила 484,24 млн рублей при начальной стоимости контракта 761,07 млн рублей.

Все дело в том, заявил глава муниципалитета, что во время проведения электронного тендера заложенные в проекте эскалаторы попросту не производились. При этом закупленная модель успешно работает в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Эти эскалаторы хорошо себя показали. Этот опыт нам позволяет говорить о том, что мы приобрели надежное оборудование, которое себя оправдало во время эксплуатации", - подчеркнул Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта.

Однако несоответствие первоначальному проекту потребовало нового рассмотрения в Главгосэкспертизе. Соответствующие документы были отправлены туда только в конце декабря 2022 года. Срок ввода станции в эксплуатацию до сих пор неизвестен.

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#Станция спортивная#Эскалаторы#Метро#Город#Новосибирск
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