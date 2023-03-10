Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Вместо предусмотренных проектом эскалаторов производства завода в Санкт-Петербурге на строящейся станции метро "Спортивная" в Ленинском районе Новосибирска установили подъемные механизмы производства Словакии. При этом их стоимость составила 484,24 млн рублей при начальной стоимости контракта 761,07 млн рублей.
Все дело в том, заявил глава муниципалитета, что во время проведения электронного тендера заложенные в проекте эскалаторы попросту не производились. При этом закупленная модель успешно работает в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.
"Эти эскалаторы хорошо себя показали. Этот опыт нам позволяет говорить о том, что мы приобрели надежное оборудование, которое себя оправдало во время эксплуатации", - подчеркнул Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта.
Однако несоответствие первоначальному проекту потребовало нового рассмотрения в Главгосэкспертизе. Соответствующие документы были отправлены туда только в конце декабря 2022 года. Срок ввода станции в эксплуатацию до сих пор неизвестен.