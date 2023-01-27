Для пассажиров станции «Спортивная» запишут голоса новых дикторов

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на «Вести Новосибирск».
По словам, выступившего в эфире заместителя начальника службы подвижного состава по ремонту Новосибирского метрополитена Вадима Мироманова, рассказал о том, как много значит правильная интонация диктора — она должна восприниматься, как доброе пожелание и не портить настроение пассажирам.
Специальная комиссия выберет подходящие для метрополитена голоса.
Также сообщается, что в последний раз дикторские записи обновлялись в метро в 2011 году, при открытии станции «Золотая нива».
Ранее сообщалось, что на новой станции новосибирского метро будут установлены современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.