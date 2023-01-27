atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Для пассажиров станции «Спортивная» запишут голоса новых дикторов

27 января 2023, 12:16
Фото: 1MI
Новые дикторские голосо скоро зазвучат на станции метро "Спортивная"

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» будут звучать голоса новых дикторов

В новосибирском метро на станции «Спортивная» можно будет услышать новые дикторские голоса.

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на «Вести Новосибирск».
По словам, выступившего в эфире заместителя начальника службы подвижного состава по ремонту Новосибирского метрополитена Вадима Мироманова, рассказал о том, как много значит правильная интонация диктора — она должна восприниматься, как доброе пожелание и не портить настроение пассажирам.
Специальная комиссия выберет подходящие для метрополитена голоса.
Также сообщается, что в последний раз дикторские записи обновлялись в метро в 2011 году, при открытии станции «Золотая нива». 

Ранее сообщалось, что на новой станции новосибирского метро будут установлены современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.

#Метро#Станция спортивная#Дикторы#Голоса#Транспорт#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:30
Беспилотники спасут людей от сосулек-убийц в Новосибирске
Сегодня, 10:41
Многомиллионные доходы новосибирских депутатов решили засекретить
Сегодня, 02:14
“Позор”: слушание по делу о дискредитации ВС РФ закончилось потасовкой
Сегодня, 08:44
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
Сегодня, 02:33
Первая интерактивная АЗС «Газпромнефть» открылась в Новосибирске
Сегодня, 08:56