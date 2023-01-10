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27-килограмовые двери установили на станции метро «Спортивная»

Сегодня, 13:14
Фото: сайт ООО "СпецТрансСтрой"
Двери на станции метро "Спортивная"

В Новосибирске установили новые двери на станции метро «Спортивная»

Новые двери установили на входе в метро со стороны Ледового Дворца Спорта. Об этом сообщила пресс-служба компании «СпецТрансСтрой».

«Двери именно такой конструкции нужны для регуляции воздушных потоков, которые генерируются движущимися поездами и вентиляцией в метро. В противном случае сквозняк, образованный составами, постоянно раскачивал бы их, доставляя огромные сложности всем проходящим пассажирам. Двери не травматичны и безопасны. Они выполнены из алюминия, наполнены стеклом толщиной 35 мм», — прокомментировал новинку генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Ранее сообщалось, что Новосибирцы и гости города возмущены тем, что возле входа в метро «площадь Ленина» не чистят лед. На опасном участке, по их словам, ежедневно падают взрослые и дети.

#Транспорт#Город#Новосибирск#Метро#Станция#Двери#Дмитрий Малов
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