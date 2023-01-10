27-килограмовые двери установили на станции метро «Спортивная»

«Двери именно такой конструкции нужны для регуляции воздушных потоков, которые генерируются движущимися поездами и вентиляцией в метро. В противном случае сквозняк, образованный составами, постоянно раскачивал бы их, доставляя огромные сложности всем проходящим пассажирам. Двери не травматичны и безопасны. Они выполнены из алюминия, наполнены стеклом толщиной 35 мм», — прокомментировал новинку генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.